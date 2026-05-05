Politiet mot fotlenke for Marius Høiby – ny rettsbeslutning avslører motstand

Politiet ønsker ikke at Marius Høiby skal sone resten av varetektsfengslingen med fotlenke, til tross for at Kriminalomsorgen har vurdert ham som egnet. En ny rettsbeslutning avslører påtalemyndighetens motstand.

Politiet har tydelig signalisert at de ikke ønsker at Marius Høiby skal fullføre resten av varetektsfengslingen med fotlenke. Dette fremgår av en tidligere ukjent rettsbeslutning Nettavisen har fått tilgang til, datert 15. april.

Høiby har selv fremmet en begjæring om å gjennomføre resten av varetekten med fotlenke, og Kriminalomsorgen (KROM) har allerede vurdert ham som egnet for dette. De har også godkjent hans bolig på Skaugum som et passende sted for fotlenkesoning. Loven tillater varetekt i egen bolig i stedet for fengsel, men krever først en egnethetsvurdering fra KROM.

Statsadvokaten har anklaget Marius Borg Høiby for totalt 40 lovbrudd, inkludert fire voldtekter, mishandling i nære relasjoner mot en tidligere samboer, voldshandlinger, fredskrenkelser, skadeverk og brudd på besøksforbud mot en annen tidligere samboer. Han er også tiltalt for å ha filmet underlivet til flere kvinner uten deres samtykke, samt drapstrusler, forulemping av politiet og diverse veitrafikkovertredelser. En tilleggstiltale fra 19. januar 2026 omfatter ytterligere seks forhold, inkludert grovt brudd på narkotikaloven, nye brudd på besøksforbudet og råkjøring med motorsykkel.

En ytterligere tilleggstiltale 3. mars 2026 anklager ham for hensynsløs atferd og et nytt brudd på besøksforbudet. Påtalemyndigheten var imidlertid negativ til fotlenke, og avslo å igangsette prosessen i et brev av 27. mars 2026, begrunnet med at varetekt med elektronisk kontroll ikke ivaretar formålet med fengslingen. Høibys forsvarer, René Ibsen, fikk retten til å pålegge påtalemyndigheten å gjennomføre en egnethetsvurdering.

Denne vurderingen innebærer en utredning av Høibys personlighet, en vurdering av boligen, samt en samtale med ham og innhenting av relevant informasjon. Ibsen uttrykker tilfredshet med rettens avgjørelse, da påtalemyndigheten opprinnelig ikke ønsket å gjennomføre vurderingen. Han understreker at det er domstolen som vil avgjøre om fotlenke blir godkjent, og at Høiby er innforstått med at brudd på vilkårene vil føre til tilbakeføring til fengsel.

Høiby har sittet i varetekt i Oslo fengsel siden 1. februar, og kan fengsles inntil fire uker etter domsavsigelse, som er planlagt i begynnelsen av juni. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i sju år og sju måneder, mens forsvaret argumenterer for ett og et halvt års fengsel for de forholdene Høiby har erkjent. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige anklagene.

KROM har utarbeidet en rapport på 30 sider som begrunner hvorfor Høiby anses som egnet for fotlenke, men politiadvokat Oda Karterud ønsker ikke å kommentere saken før fengslingsmøtet onsdag klokken 10.00 i Oslo tingrett





