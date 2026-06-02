Politiet oppretter straffesak etter funn av ulovlige lasere på russebusser

Etter en kontroll av 13 russebusser i Bærum der politiet og DSA fant lasere uten korrekt merking, er det nå opprettet straffesak. Myndighetene advarer mot alvorlige øyskader og minner om at bruk av slike laserer kan føre til strafferettlig ansvar.

Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ( DSA ) gjennomførte en kontroll av russebusser i Bærum 30. mai. Etter funn under kontrollen har politiet besluttet å opprette en straffesak.

Under kontrollen ble det funnet et større antall lasere, som politiet beslagla etter anmodning fra DSA. Utstyret var montert inne i bussen, og de fleste manglet tydelig merking i tråd med det norske regelverket, opplyste en direktør i DSA til VG lørdag. Totalt ble 13 parkerte russebusser undersøkt. På grunn av funnene og de siste hendelsene der personer har fått skader som følge av bruk av slike lasere, har politiet opprettet straffesak og innledet etterforskning.

Dette skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding tirsdag formiddag. Politiet advarer at både utleiere og personer som bruker slike lasere, herunder om bord på russebusser, kan risikere strafferettslig ansvar. DSA har forbudt all bruk av laseranlegg i forbindelse med russefeiringer. Ifølge myndighetene kan laserne medføre alvorlige og permanente øyeskader.

Politiet uttrykker bekymring for laserne som er avdekket, og vil følge opp forholdene tett gjennom den videre etterforskningen. De vil også vurdere nødvendige tiltak løpende. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) har reagert på laserskadene blant russen og uttalt at dette er svært alvorlig. Han understreker at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt som følge av en russefeiring.

Oslo universitetssykehus (OUS) har oppfordret russen til å slå av laserne, ettersom øyeavdelingen ved OUS har registrert fire russ med alvorlig øyeskade i skarpsynsområdet der det mistenkes at laser er årsaken. Blant de skaderte er en russ i Agder som mistet synet etter å ha blitt truffet av laserlys natt til 17. mai, og en 19 år gammel jente som frykter for varig øyenskade etter eksponering tidligere i mai





