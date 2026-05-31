Politiet pågreper over 400 personer i Frankrike etter PSG-seier

Politiet i Frankrike har pågrepet over 400 personer i forbindelse med opptøyer etter Paris Saint-Germain (PSG) sin CL-seier lørdag. Over 22.000 politifolk ble sendt ut i gatene i Frankrike for å sikre tryggheten. I Paris ble over 200 personer pågrepet, og det var full kaos på Champs-Élysées. Innenriksminister Laurent Nunez mener at alle forberedelser var solide, men beskriver likevel opptøyene som «fullstendig uakseptable».

Politiet har pågrepet mer enn 400 personer i Frankrike , over 200 av dem i Paris , i opptøyer etter PSG s CL-seier lørdag. Over 22.000 politifolk ble sendt ut i gatene i Frankrike i forbindelse med kampen mellom Paris Saint-Germain og Arsenal lørdag kveld – som ble spilt i Budapest, der PSG vant 4-3 på straffespark etter at Champions League-finalen endte 1-1 etter ekstraomganger. 8000 av politifolkene var utplassert i Paris , der rundt 20.000 mennesker samlet seg på Champs-Élysées.

I en oppsummering fra Paris-politiet står det at seks kjøretøy og to forretningslokaler ble skadet i opptøyene.

Syv politibetjenter ble også skadet. Nær Champs-Élysées ble et busskur ødelagt. Straffespark til PSG: Utlignet Innenriksminister Laurent Nunez mener at alle forberedelser var solide. Han beskriver imidlertid opptøyene som «fullstendig uakseptable».

I ettermiddag skal PSG-spillerne gå i parade på Champs-de-Mars foran Eiffeltårnet. Deretter blir de tatt imot av president Emmanuel Macron i Elysee-palasset. En bil brenner og fyrverkeri går av mens politiet ser på PSG-fans som feirer i Paris. Foto: Thomas Padilla / AP / NT





