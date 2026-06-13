Politiet redder en liten og spe kattunge fra trafikken

Politiet i Sør-Vest politidistrikt rykket ut for å bistå da en kattunge kom seg inn i en trafikkerte tunnel nord for Stavanger. Politipatruljen kom over en liten og spe kattunge, som ble reddet ut av dem.

Det var klokken 18.26 at operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Jostein Jaarvik Reiestad meldte om at en kattunge hadde kommet seg inn i den trafikkerte tunnelen nord for Stavanger .

Politiet rykket ut for å bistå så det ikke oppstå farlige situasjoner hverken for katten eller bilister. – Katten ble reddet ut av politipatruljen klokken 18.43. Reistad forteller videre at politipatruljen kom over det som var en liten og spe kattunge. – Rapporten er at den ser litt pjusk ut.

Det var en veldig liten og spe katt de kommer over, sier Reiestad til VG. Operasjonslederen forklarer at kattungen blir tatt med til politistasjonen, hvor politiet vil prøve å lese av en eventuell chip. – Om ikke dette fører oss frem til en eier så må vi vurdere andre alternativer. Da vil vi se om det er noen organisasjoner som kan ta seg av den videre, sier han.

I en oppdatering klokken 19.43 opplyser Reiestad at kattungen ikke hadde chip. – Kattungen er overlevert til en frivillig organisasjon frem til en eventuell eier melder seg





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