Politiet rykker ut etter flere hendelser i Vestland. En trafikkulykke skjedde ved Stend ved avkjøringen til Hordnes. En drosje hadde kollidert med en hjort. Heldigvis gikk det bra med mannen i 30-årene som var sjåfør. Han hadde smerter i ryggen og ble sendt til akuttmottaket på Haukeland. Hjorten var så skadet at den ble avlivet kort tid etter.

Nødetatene ble varslet om en trafikkulykke ved Stend ved avkjøringen til Hordnes. En drosje hadde kollidert med en hjort. Heldigvis gikk det bra med mannen i 30-årene som var sjåfør.

Han hadde smerter i ryggen og ble sendt til akuttmottaket på Haukeland. Hjorten var så skadet at den ble avlivet kort tid etter. Rykker ut etter melding om at en person skal ha blitt truet med kniv. Politiet har kontroll.

Politiet skriver at de og brannvesenet rykker ut etter melding om brann i paller og dekk utenfor et verksted. Vaktleder Børre Brekkvassmo på 110-sentralen forteller at det har brent i et bilbatteri som sto plassert mellom noen paller og en campingvogn. Politiet og Hovedredningssentralen har iverksatt en redningsaksjon for å hjelpe et turfølge som står fast i fjellet på Seljestad i Ullensvang. Det er fem turgåere som melder at de trenger bistand.

De har telt og soveposer, så de kan klare seg en stund, men de har meldt at de trenger hjelp. Operasjonsleder Bjarte Rebnord i politiet sier det er snakk om tyske turister som har krysset en elv. En eller flere av dem har tråkket uti, og blitt veldig våte og kalde. Røde Kors går dem i møte med tørre klær.

Politiet og Hovedredningssentralen har igangsatt redningsaksjon etter funn av klær i sjøkanten på Slettaneset i Kvinnherad. En kvinne tidlig i 70-årene er fraktet til sykehus med ambulanse etter en påkjørsel på en skogsvei sør på Tysnes. Kvinnen skal ha gått på tur med en annen person på en skogsvei sør for Flatråkervatnet da hun ble påkjørt av en lettmotorsykkel. Det var den andre som meldte oss.

Vi vet ikke hvor skadet hun er, men det skal være snakk om en skade i en hånd og arm. Fra tirsdag 26. mai melder NVE om flomfare på gult nivå for midten og indre deler av Vestland som drenerer høyfjellsområder. De skriver at på grunn av mildt vær og en del regn, er vannføringen høy i elver som drenerer områder med snø.

Vannføringen ventes å øke ytterligere som følge av mer nedbør på mandag, og kan overstige gult nivå i noen elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser. Etter tips fra beboer i området har vi nå kontakt med savnede, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Politiet opplyser at det er satt i gang en større leteaksjon i området Godvik/Alvøen.

Mannen skal ha gått fra en fest i 04.00-tiden. I samråd med Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) har politiet iverksatt søk, og kalt ut frivillige ressurser for bistand. Det blir gjort fortløpende vurderinger. Vi har allerede en stor leteaksjon i Eikelandsosen, og store ressurser i sving i distriktet.

Derfor gjelder det å disponere riktig, sier redningsleder Oddgeir Andersen i Hovedredningssentralen. Piloten fikk indikasjoner om teknisk feil kort tid etter avgang, og valgte å returnere til Bergen, sier pressevakt Satha Sritharan i Widerøe. Vi har satt opp en nytt fly. Så alle Brann-fans som er på vei til kampen i Bodø, skal rekke den med god margin.

Klokken 04.50 fikk politiet melding om person som hadde blitt utsatt for trusler med en gjenstand på en privatadresse. Ifølge Misje fikk politiet kontakt med fornærmede og en navngitt gjerningsperson, og har kontroll på gjenstand som ble brukt. Hun ble meldt savnet etter å ha forlatt hjemmet sitt i løpet av natten, sier operasjonsleder i politiet, Jørgen Ommedal. Vi er også i ferd med å kalle ut frivillige.

Store mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret og Heimevernet har bistått i søket, og det er brukt redningshelikopter. Søndag morgen håper man å ta politihelikopter i bruk, forteller politiets operasjonsleder Jørgen Ommedal. Det intensiveres i morgen tidlig, og skal søkes i to spor: redningsaksjonen fortsetter, samtidig som det er gått såpass lang tid at man også dreier seg inn mot å søke etter en antatt omkommet person.

I den forbindelse er det bedt om bistand fra Forsvaret til søk i vann, sier Ommedal. Ommedal sier man de siste dagene ikke har fått nye opplysninger om hvor den savnede kan tenkes å befinne seg





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politiet Vestland Trafikkulykke Hjort Redningsaksjon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet mottok mange klager og flere hendelser i nattPolitiet mottok svært mange klager på høy musikk i området Rådalen og Hordnesskogen mellom klokken 01.00 og 02.00 natt til lørdag. Rykket ut til røyk i en leilighet, og en bobil som kollidert med flere biler er også nevnt.

Read more »

Politiet leter etter 50-årsnn mann i samband med dunkende flyPolitiet leder etter en mann i 50-årsalderen i samband med et dunkende fly mellom Bergen og Bodø. Det er satt opp et nytt fly for Brann-fans på vei til kampen.

Read more »

Politi og redningsaksjoner i VestlandPolitiet og Hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjoner for å hjelpe et turfølge som står fast i fjellet, funnet klær i sjøkanten, og søker etter en savnet person. NVE melder om flomfare på gult nivå for Vestland.

Read more »

Redningsaksjoner etter oppkjørsler og brannsqualler i VestlandetPolitiet og Hovedredningssentralen har igangsatt flere redningsaksjoner_strings۲۴ etter oppkjørsler og brannsqualler i Vestlandet

Read more »