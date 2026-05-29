Politiet rykker ut mot russebusser og vegvesenet kontrollerer sparkesykler i Bergen

Politiet rykker ut mot russebusser i Bergen etter at det har vært mange meldinger om høy musikk fra russebusser. Vegvesenet kontrollerer også sparkesykler i Bergen og har funnet at de fleste sparkesyklene var i god stand. Politiet har også rykket ut til mistenkelig båtslep fra Nordåsvatnet og har fått melding om en gravemaskin som skal ha falt i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo.

Vegvesenet kontrollerte fredag sparkesykler i Bergen . Kontrollene var i sentrum og forskjellige steder nord og sør i byen. Resultatet av den tekniske kontrollen var bra, ifølge John Kåre Larsen i Statens vegvesen.

Resultatet ble et gebyr til føreren på 3000 kroner. Ifølge politiet har det i løpet av kvelden og natten blitt loggført 27 tilfeller av forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk fra russebusser. Politiet hadde møte fredag formiddag for å vurdere hvordan situasjonen med russebusser skulle håndteres videre. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om en misfornøyd klient hos Nav som på telefon til en ansatt skal ha truet med å skyte på Nav i Møllendalsveien.

En politipatrulje som var i nærheten, kjørte bort og fikk kontroll på mannen uten dramatikk. Han var ikke i besittelse av våpen og er bortvist fra stedet. Politiet har også rykket ut til mistenkelig båtslep fra Nordåsvatnet. Politiet har fått melding om en gravemaskin som skal ha falt i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo.

Politiet har vært på stedet etter midnatt og instruert russebusseierne til å sørge for at musikken ikke forstyrrer beboerne i området. Møtet endte blant annet med at det innføres lydrestriksjoner på de utvendige høyttalerne på russebussene fra klokken 23.00 på hverdager og 02.00 i helgene. Politiet er også ute etter melding om basketak ved en russebuss i Bergen sentrum. En tilfeldig forbipasserende skal ha forsøkt å dra ledninger ut av en russebuss.

Bussen skal ha stått på stedet med høy musikk en stund. Flere ringte inn til politiet og klaget over høy musikk. Da har en person tilsynelatende tatt saken i egne hender. Vedkommende forsøkte å rive løs ledninger fra et lydanlegg.

Vi har oppfordret russebusseierne til å anmelde skadeverket, sier operasjonsleder Jan Børge Misje i politiet. Russen skal ha lykkes med å få liv i musikkanlegget igjen etter hendelsen. Politiet foretar seg ikke mer i saken med mindre det kommer en anmeldelse. Brannvesenet melder at det er mye røyk på stedet.

Det skal være folk hjemme i boligen, alle er gjort rede for, ifølge brannvesenet. En person har falt to meter og har mulig brudd i en fot, opplyser operasjonsleder Ole Ronny Olsen i politiet. Torsdag ettermiddag var det markering på Festplassen etter voldshendelsen på 17. mai. Vi ønsker å vise solidaritet.

Vi tenker på han som ble slått, og synes det som skjedde på 17. mai er utrolig trist





Nå får også Bergen sol-rabattDenne uken har også bergenserne fått billig strøm på dagtid. –⁠ Bergen fortjener gode solnyheter, sier politiker.

Politiet advarer mot spredning av gamle voldsvideoer etter angrepet i BergenEtter voldshendelsen i Bergen den 17. mai har gamle voldsvideoer blitt presentert som nyheter. Politiet advarer om at deling av slike videoer kan være ulovlig, føre til normalisering av vold, og oppfordrer til å sende tips til nettpatruljene istedenfor å dele videre.

