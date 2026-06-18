Politiet rykker ut til Anlegget Chemistry Nobel i Sætre etter teknisk feil

Et politiheli sirklet over Chemring Nobel-anlegget i Sætre, noe som førte til at flere politi- og brannressurser ble sendt for å sikre området etter en teknisk feil i sikkerhetssystemet.

Torsdagen den 18. april 2024 ble det i tidlig kveld sendt flere politienheter til Chemring Nobel -anlegget i Sætre , etter at et politiheli‑sikt avdekket uvanlige bevegelser over området.

Det første tipset om situasjonen kom fra observasjoner av helikopteret, som rapporterte at sikkerhetssystemene på anlegget virket ustabile. På kort tid etter mottak av dette tipset kontaktet Røyken og Hurum Avis politiet for å få klarhet i hva som foregik. Den første uttalelsen fra politiets talsperson var at helikopteret var på øvelsesflyging, men da journalisten ringte tilbake senere samme kveld, ble svaret endret.

Politiet informerte om at det hadde oppstått en teknisk feil på anleggets sikkerhetssystem, noe som krevde umiddelbar innsatser for å sikre både anlegget og nærområdet. Operasjonsleder for politiet, Eirik Sannes, bekreftet for RHA at flere ressurser var blitt satt inn for å håndtere situasjonen. Han forklarte at den tekniske feilen påvirket alarm- og overvåkingsutstyret, slik at systemene ikke lenger fungerte som normalt.

Som følge av dette ble det besluttes å forsterke vaktholdet betydelig rundt anlegget, med økt patruljering både i Sætrebakken og ved den sentrale rundkjøringen i Sætre. Han understreket at politi‑ og beredskapsressursene ville forbli på stedet så lenge det var nødvendig for å opprettholde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Sannes la også vekt på at samarbeidet med Chemring Nobel har fungert sømløst, og at det har vært en god dialog om hvordan den midlertidige sikkerhetsløsningen skulle gjennomføres.

I tillegg til politiets innsats ble også brannvesenet aktivert og plassert i nærheten av anlegget for å kunne reagere raskt dersom den tekniske feilen skulle føre til brann eller andre farlige situasjoner. Flere politipatruljer ble ikke bare plassert i Sætrebakken, men også i andre kritiske punkter i området for å sikre at eventuelle uforutsette hendelser kunne oppdages med en gang. Denne tette koordineringen mellom politi, brannvesen og Chemring Nobel har blitt roset som et eksempel på effektiv krisehåndtering.

På bakgrunn av dette holder myndighetene nå en kontinuerlig oppdatering av saken, og vil informere publikum så snart nye detaljer blir tilgjengelige. Foto av situasjonen er tatt av Henning Jøn, og viser politibiler og brannkjøretøyer med blålys som står i beredskap ved anleggets innløp. Den tekniske feilen som forårsaket problemene ser ut til å ha oppstått i en av anleggets sentrale kontrollenheter, og foreløpig er det ikke kjent om dette har påvirket produksjonen eller andre kritiske prosesser.

Arbeidstakere på stedet har{... } blitt informert om den ekstra sikkerhetsforanstaltningen og har blitt bedt om å følge instruksjoner fra både sikkerhetsansvarlige og politiet. Så langt har ingen skader blitt rapportert, og det er ingen indik





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Sætre Chemring Nobel Politiets Innsats Teknisk Feil Sikkerhet

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