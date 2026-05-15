Politiet rykker ut til Askøy for å få avklare trusselsituasjon

Politiet har rykket ut til Askøy for å få avklare en trusselsituasjon. Det er flere involverte og uoversiktelig per nå. En gjest ved Felix på Torget ble bortvist av politiet etter en krangel med en vakt. Politiet rykket ut til Hordnesskogen etter melding om en voldshendelse. En gutt skal ha blitt slått i ansiktet, og påført et kutt over nesen. De involverte skal ha vært russ. Politiet har også fått meldinger om russebusser og russefeiring i Bergen.

Politiet har rykket ut til Askøy for å få avklare en trusselsituasjon. Det er flere involverte og uoversiktelig per nå. En gjest ved Felix på Torget ble klokken 03.15 i natt bortvist av politiet etter en krangel med en vakt.

Politiet rykket ut til Hordnesskogen klokken 02 i natt etter melding om en voldshendelse. En gutt skal ha blitt slått i ansiktet, og påført et kutt over nesen. De involverte skal ha vært russ. Vi har ikke noen navn på blokken hvem den andre part var.

Det var en litt uoversiktlig situasjon og flere kan ha vært involvert, sier operasjonsleder Dan Erik Johannessen i politiet. Det skal i følge Johannessen vært en del russ samlet i Hordnesskogen i natt, og det skal ha kommet inn noen klager på støy. En patrulje var i dialog med sjåførene av russebussene, og ble enige med dem om at samlingen skulle avsluttes klokken 03.19.

Russer er samlet på USF Verftet, men så langt har ikke politiets operasjonssentral fått en eneste melding om problemer. Mann hentet med luftambulanse – fikk arm fastklemt i transportbånd. Klokken 15.14 fikk politiet melding fra helsevesenet om en arbeidsulykke i Fana. Armen skal være frigjort fra maskinen og mannen flys med luftambulanse til Haukeland.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent for politiet. Omfanget rundt skadene er heller ikke kjent. Vil bruke 225 millioner på tomt til nytt politihus. Dagens politihus i Bergen leies i markedet, er nedslitt, lite egnet for politiets fremtidige virksomhet og må snart fraflyttes, står det i forslaget.

Politiet: Kvinne oppdaget ikke at butikken stengte, ble låst inne på Plantasjen. Onsdag kveld fikk politiet melding om en kvinne som var blitt innelåst på uteområdet til Plantasjen på Os. Butikken hadde stengt uten at hun fikk det med seg. Kvinnen kom seg heldigvis ut til slutt for egen maskin, opplyser avsnittsleder Atle Birkeland.

Klokken 10.16 meldte politiet at de hadde iverksatt en redningsaksjon på Skulestadmo på Voss etter melding om en savnet mann i 70-årene. Politiet har bedt om bistand fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder i søket. Klokken 10.49 kunne politiet melde at mannen er funnet i god behold i en låve. Han er siktet for trusler mot en kvinne.

Han vil avhøres i løpet av dagen, sier jourhavende jurist Lene Cecilie Christiansen. Det er litt uavklart hva som har skjedd. Vi har heller ikke avhørt den fornærmede kvinnen, sier Christiansen. Han er siktet for kroppskrenkelse mot en mann.

Fornærmede skal være en tilfeldig forbipasserende, sier jourhavende jurist Lene Cecilie Christiansen torsdag morgen. En mann har sittet varetektsfengslet siktet for mishandling i nære relasjoner og brudd på besøksforbud. En mann ble stoppet i bil og ble tatt med inn til en utåndingsprøve. Russebusser fikk pålegg om å skru av musikken.

Russefeiringen i Bergen er i gang, og i Hordnesskogen var det mange busser og mye russ samlet natt til torsdag. Det var høy beruselsesgrad blant mange av russen, og vi vet at helsevesenet har kjørt en del. Men ellers har det ikke vært noe særlig tumulter eller stor ordensproblematikk med dem, sier operasjonsleder i politiet, Dan Erik Johannessen





Politiet stoppet en bilfører for å kjøre 146 km/t i 80-sone, beslagla førerkortet og avsluttet en fest på en privat adresse i Verdal. Politiet avsluttet tre russebusser på Midtsandtangen i Malvik.

