Politiet setter i gang en større leteaksjon etter en mann i 50-årene som gikk fra en fest. Han er ikke kommet hjem, og det er derfor meldt savnet. Politiet har iverksatt en leteaksjon, og kalt inn frivillige ressurser for bistand, i samarbeid med Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS).

Politiet setter i gang større leteaksjon i Godvik/Alvøen. Jan Børge Misje, operasjonsleder i politiet, opplyser at de leter etter en mann i 50-årene. Han gikk fra en fest, og er ikke kommet hjem.

Han er derfor meldt savnet og er beskrevet som relativt tynnkledd. Politiet har iverksatt søk, og kalt ut frivillige ressurser for bistand, ifølge innsatsleder Morten Haugland. Det krevende geografiske området gjør at det kan ta tid å finne mannen. Videre kan det bli aktuelt å kalle inn flere mannskaper fra for eksempel Heimevernet, for å disponere rett ressurser, ifølge redningsleder Oddgeir Andersen i Hovedredningssentralen.





