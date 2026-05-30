Politiet skutt mann i 30-årene etter trusselsituasjon i Fredrikstad

Politiet har lørdag skutt en mann i 30-årene i Fredrikstad etter en trusselsituasjon hvor han skal ha truet med en kniv. Den skadde personen ble tatt med til Kalnes, men politiet sier ingenting om hva slags skader personen har blitt påført.

Politiet har lørdag skutt en mann i 30-årene i Fredrikstad etter en trusselsituasjon hvor han skal ha truet med en kniv. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier at politiet avfyrt skudd mot en person etter en trusselsituasjon med kniv.

Den skadde personen ble tatt med til Kalnes, men politiet sier ingenting om hva slags skader personen har blitt påført. Personen er truffet av skudd i beina og var ved bevissthet når han ble fraktet til sykehus. Ingen andre ble skadet i hendelsen. Hendelsen skjedde i nærheten av et arrangement for barn, men arrangementet fortsetter nå som planlagt.

Politiet skal ha rykket ut etter melding om en slåsskamp mellom to personer, hvor en av disse personene skulle ha en kniv. Personen med kniv løp fra stedet, men blir innhentet av politiet og knuser en rute på et hus hvor det var mennesker inne. Politiet avfyrte først et varselskudd før personen ble truffet av skudd i beina. Den andre parten i slåsskampen var forslått, men trengte ikke videre helseoppfølging





Politiets rykk ut, russebussmusikk, basketak, brann og flere hendelser i BergenBergen har vært preget av en rekke hendelser de siste dagene. Politiet har rykket ut etter å ha fått melding om en misfornøyd klient hos NAV som på telefon til en ansatt skal ha truet med å skyte på NAV i Møllendalsveien. Politiet har også rykket ut til mistenkelig båtslep fra Nordåsvatnet. Politiet har fått melding om en gravemaskin som skal ha falt i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo. Det har også blitt loggført 27 tilfeller av forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk fra russebusser. Brannvesenet melder om brann på en arbeidsbenk inne i en garasje. Politiet har en person falt to meter og har mulig brudd i en fot. Torsdag ettermiddag var det markering på Festplassen etter voldshendelsen på 17. mai. Nabohuset er blitt evakuert i tilfelle brannen sprer seg. Politiet har også fått melding om basketak ved en russebuss.

Mann skutt i beina under barnefest i FredrikstadEn mann ble skutt i beina under Barnas Festdag i Fredrikstad lørdag. Han var ved bevissthet og fraktet til sykehus. Politiet har kontroll, og Spesialenheten er varslet.

