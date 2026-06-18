Politiet stopper to menn som kappkjørte på E18 ved Drammen

To menn i 20-årene ble stoppet av politiet etter å ha kappkjørt på E18 ved Drammen. De ble målt til henholdsvis 142 og 214 kilometer i timen.

Politiet stoppet to menn som kappkjørte på E18 ved Drammen . De ble målt til henholdsvis 142 og 214 kilometer i timen. Førerkortet ble beslaglagt og mannen som ble målt til 214 kilometer ble også fratatt bilen.

Operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold sier at kappkjøring på E18 er forbundet med høy risiko og at politiet slår hardt ned på det. De to førerne ble stanset uten dramatikk kort tid etter at politiet målte deres hastighet. De samtykket til beslag av førerkort og var samarbeidsvillige. Politiet meldte om hendelsen klokken 02.00 natt til torsdag og utstedte ni forenklede forelegg etter laserkontrollen.

Det er første gang på flere år at politiet har målt en hastighet på over 200 kilometer i timen på E18. Fosvold sier at det er noe som viser alvorligheten av kappkjøring på E18. Politiet vil fortsatt slå hardt ned på kappkjøring og håndheve hastighetsgrensen på 80 kilometer i timen.

Mennene som ble målt til 142 og 214 kilometer i timen vil få muligheten til å forklare seg i en sak i politiet, men hvis de blir funnet skyldige, kan de risikere å få sine førerkort fratatt for alltid. Det er viktig å huske at kappkjøring er farlig og kan føre til ulykker og skader. Politiet ber alle å være varsomme og å følge hastighetsgrensen på 80 kilometer i timen.

Det er ikke bare de to mennene som ble målt til 142 og 214 kilometer i timen, men også andre kjøretøyer som kjører for høyt. Politiet vil fortsatt slå hardt ned på kappkjøring og håndheve hastighetsgrensen på 80 kilometer i timen. Det er viktig å huske at kappkjøring er farlig og kan føre til ulykker og skader. Politiet ber alle å være varsomme og å følge hastighetsgrensen på 80 kilometer i timen





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Politiet Kappkjøring E18 Drammen Hastighet

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