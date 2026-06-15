Politiet under press: Bruk av Forsvaret i politioppgaver er et alvorlig symptom

Politiet er under et stort press, og det er bekymring for Forsvarets involvering i politioppgaver. Dette viser en uheldig utvikling som tyder på mangelfulle ressurser og underfinansiering.

En svært uheldig utvikling at Forsvaret må overta politioppgaver, skriver lederen i Politiets Fellesforbund , og peker på ressursmangel i og underfinansiering av politiet. På bildet holder soldater vakt under et kongelig besøk i Oslo tidligere i år.at politiet må vurdere bistand fra andre politidistrikter og i ytterste konsekvens støtte fra Forsvaret .

Det bør bekymre oss alle. Dersom Forsvaret nå må overta politiets oppgaver er det en svært uheldig utvikling. Det er et tydelig signal om et politi som er presset på ressurser og, der det heller ikke ble lagt inn tilstrekkelige midler til å styrke politiets grunnbemanning, understreker hvor presset situasjonen i hovedstaden faktisk er. , objektsikring og beredskap over tid.

Når store ressurser bindes opp i slike oppgaver, går det utover politiets evne til å løse ordinære politioppgaver. Riksrevisjonen har pekt på store utfordringer med politiets digitalisering og teknologiske etterslep. Samtidig er vi i en krevende situasjon. Vi har et ansvar for å ivareta våre medlemmer.

Når belastningen er så høy som nå, er det vanskeligÅ avlaste en hardt presset politietat med bruk av Forsvaret kan ved første øyekast fremstå som en praktisk løsning. Likevel reiser det en rekke prinsipielle spørsmål. Når militært personell settes til vakthold, for eksempel ved ambassader, kan de møte norske borgere i situasjoner som egentlig er politiets ansvar. Det utfordrer etSkillet mellom politi og forsvar er der av en grunn.

Når dette skillet viskes ut, utfordres noen helt grunnleggende skiller, særlig dersom situasjonen tilspisser seg. Bruk av Forsvaret i politiets oppgaver må derfor være strengt tidsavgrenset. Dette må ikke bli den nye normalen. Samtidig er det ingenting som tyder på at deneller det ekstraordinære oppdragsnivået vil avta med det første.

Vi er ikke ferdige med det trykket vi står i, heller ikke etter sommeren. Når Forsvaret trekkes inn for å løse politiets oppgaver, er det ikke bare et tiltak. Det er et alvorlig symptom på at noe grunnleggende ikke fungerer





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Forsvaret Politioppgaver Ressursmangel Underfinansiering Politiets Fellesforbund

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