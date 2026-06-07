Politiets hektiske natt: Vold, trafikkbrudd og rømning etter bilkrasj

Gjennomgang av politiets hendelseslogg fra natten til søndag om voldshandlinger, trafikkbrudd, rømning og redningsaksjoner i Vestlandet.

Politi et har haft en hektisk natt med flere voldshandlinger og trafikkhendelser i Bergen -området og andre steder i Vestland et. Mellom klokken 01.56 og mandag morgen kommer det rapporter om bilkrasj på Sotra , overfart, slagsmål , steinkasting og voldtekter.

På Sotra rømte en mann etter en bilkrasj, men ble funnet av politihund Jæger rundt klokken 04.16. Han er mistenkt for å ha kjørt ruset, og politiet tror det var to personer i bilen. Samtidig ble en 18-åring stoppet for å kjøre 54 km/t over fartsgrensen og mistet lappen.

I Bergen skjedde flere voldshandlinger: en vakt ble slått i Sparebankgaten, en mann kastet steiner mot vektere ved Den blå steinen, flere slagsmål forekom ved utesteder i Olav Kyrres gate og ved Korskirken, hvor det også var anmeldelser om knivbruk. I Eitrheimstunnelen kjørte en 18-åring 134 km/t i en 80-sone. I Åsane oppstod vold etter en trafikal disputt i et parkeringsanlegg. Et butikklokale på Lagunen fikk vannskade da et sprinklerhodet røk.

I Luster ble det gjennomført en redningsaksjon etter at en fritidsbåt ble funnet drivende. På Bømlo ble en mann i 60-årene pågrepet etter at han skal ha slått ned en person og fratatt eiendeler. På Askøy skal en person ha vist frem en pistolliknende gjenstand på en fest med mindreårige. Usikre hendelser: Plattformen Edvard Grieg evakuerte 89 personer til livbåter da en røykdetektor satte seg av, muligens på grunn av en feil.

Politibåten stoppet en båt i Byfjorden hvor båtføreren fremstår beruset, men kun passasjerer ble pågrepet





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