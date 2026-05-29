Politiets rykk ut, russebussmusikk, basketak, brann og flere hendelser i Bergen

Bergen har vært preget av en rekke hendelser de siste dagene. Politiet har rykket ut etter å ha fått melding om en misfornøyd klient hos NAV som på telefon til en ansatt skal ha truet med å skyte på NAV i Møllendalsveien. Politiet har også rykket ut til mistenkelig båtslep fra Nordåsvatnet. Politiet har fått melding om en gravemaskin som skal ha falt i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo. Det har også blitt loggført 27 tilfeller av forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk fra russebusser. Brannvesenet melder om brann på en arbeidsbenk inne i en garasje. Politiet har en person falt to meter og har mulig brudd i en fot. Torsdag ettermiddag var det markering på Festplassen etter voldshendelsen på 17. mai. Nabohuset er blitt evakuert i tilfelle brannen sprer seg. Politiet har også fått melding om basketak ved en russebuss.

Politiet har rykket ut etter å ha fått melding om en misfornøyd klient hos NAV som på telefon til en ansatt skal ha truet med å skyte på NAV i Møllendalsveien.

– Men vi tror ikke at mannen har tenkt å gjennomføre dette. Men NAV stengte dørene av egen vilje og nå åpner de kontorene igjen, sier operasjonsleder Frode Kolltveit. – Det er mann som opplyste at han var misfornøyd med en utbetaling. Vi har god kjennskap til mannen i 50-årene fra før, sier Kolltveit.

Rykket ut til mistenkelig båtslep fra Nordåsvatnet Natt til fredag klokken 02.04 fikk politiet en telefon fra en person som hadde sett en båt slepe en annen båt under Straume bro. – Politiet rykket ut ettersom det var mistanke om at båten kunne være stjålet, men vi fant ikke noe, sier politistasjonssjef Hans Sigurd Morstøl i Bergen vest. Politiet har fått melding om en gravemaskin som skal ha falt i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo.

Ingen personer skal være om bord eller skadet, men det skal ha lekket noe hydraulikkolje og diesel fra maskinen. Dette tar brannmannskapene seg av. Uhellet skal ha skjedd i forbindelse med fjerning av et dekke fra kaien, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen i Sørvest politidistrikt. Ifølge politiet har det i løpet av kvelden og natten blitt loggført 27 tilfeller av forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk fra russebusser. Rundt midnatt var russen samlet ved Lagunen.

Etter hvert kom støyklagene også fra adresser i områdene Nesttun, Skjold, Lagunen, Søreidgrend og Hordnesskogen. – Vi har ikke hatt kapasitet til å følge opp alle disse oppdragene, men har vært i kontakt med russen ved Hordnesskogen, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Russen ble bedt om å skru av musikken og forlate Hordnesskogen. Den siste bussen var i ferd med å dra derfra litt før klokken 03 natt til fredag.

Også i Sogndal sentrum kom det en rekke meldinger om høy russebussmusikk. Det har politiet ikke hatt kapasitet til å følge opp, ifølge Misje. Politiet har vært på stedet etter midnatt og instruert russen til å sørge for at musikken ikke forstyrrer beboerne i området. Møtet endte blant annet med at det innføres lydrestriksjoner på de utvendige høyttalerne på russebussene fra klokken 23.00 på hverdager og 02.00 i helgene.

Politiet er Vetrlidsallmenningen i Bergen sentrum etter melding om basketak ved en russebuss. En tilfeldig forbipasserende skal ha forsøkt å dra ledninger ut av en russebuss. Flere ringte inn til politiet og klaget over høy musikk. Vedkommende forsøkte å rive løs ledninger fra et lydanlegg.

Vi har oppfordret russebusseierne til å anmelde skadeverket. Brannvesenet melder at det har vært brann på en arbeidsbenk inne i en garasje. Det skal være folk hjemme i boligen, alle er gjort rede for, ifølge brannvesenet. Politiet har en person falt to meter og har mulig brudd i en fot.

Torsdag ettermiddag var det markering på Festplassen etter voldshendelsen på 17. mai. Vi ønsker å vise solidaritet. Vi tenker på han som ble slått, og synes det som skjedde på 17. mai er utrolig trist. Det er viktig at vi står sammen, i stedet for at folk deles i to.

Nabohuset er blitt evakuert i tilfelle brannen sprer seg, og veien nedenfor huset - Sognefjordvegen - er stengt. Totalt fem personer er evakuert, opplyser politiet klokken 19.04. Tre fra boligen som brant, og to fra nabohus





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politiets Rykk Ut Russebussmusikk Basketak Brann Flere Hendelser I Bergen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet advarer mot spredning av gamle voldsvideoer etter angrepet i BergenEtter voldshendelsen i Bergen den 17. mai har gamle voldsvideoer blitt presentert som nyheter. Politiet advarer om at deling av slike videoer kan være ulovlig, føre til normalisering av vold, og oppfordrer til å sende tips til nettpatruljene istedenfor å dele videre.

Read more »

Vil gi NAV-penger til pårørende– Nå må vi lage en pårørendepolitikk for voksne og eldre som trenger oss, sier generalsekretær Anita Vatland i Pårørendealliansen.

Read more »

Politiet: Brann i garasje på Askøy(Åpen for alle lesere)

Read more »

Ulykker, støy og basketak: Politiet oppfordrer russen til å skru av musikkenPolitiet har vært traveler i løpet av natten, med flere ulike hendelser. Det ble innlemmet en mistenkelig båtslep i Åsane, en gravemaskin falt i sjøen ved Bømlo, og det kom over 27 meldinger om forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk fra russebusser i Bergen-området. Politiet har ikke hatt kapasitet til å følge opp alle støyklagene, men har tatt kontakt med russer ved Hordnesskogen og bedt dem skru av musikken og forlate området. I Sogndal kom det også meldinger om høy musikk, men politiet kunne ikke følge opp. I forbindelse med et møte ble det innført lydrestriksjoner på russebussene: musikk på utvendige høyttalere er ikke tillatt fra klokken 23.00 på ukedager og 02.00 i helgene. Politiet er også ute etter melding om basketak ved en russebuss på Vetrlidsallmenningen i Bergen sentrum.

Read more »