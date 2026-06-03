Politiets video av døende 18-åring vekker sinne - demonstranter i sammenstøt i Southampton

En video offentliggjort av politiet i Southampton viser pågripelsen av den knivstukne 18 år gamle Henry Nowak, der han ligger døende i håndjern. Videoen har ført til voldsomme protester og sammenstøt med politiet. Statsminister Keir Starmer krever svar.

En video offentliggjort av politiet i Southampton tirsdag viser pågripelsen av 18 år gamle Henry Nowak , der han ligger døende på bakken i håndjern etter å ha blitt knivstukket i desember i fjor.

Opptakene fra politiets kroppskamera viser Nowak som gjentatte ganger sier at han ikke kan puste og at han er knivstukket, mens han blir holdt nede av betjenter. Videoen har utløst et raseri blant deler av befolkningen i Storbritannia, og mange stiller spørsmål ved politiets håndtering av saken, spesielt med tanke på beskyldninger om rasisme. Tirsdag kveld samlet demonstranter seg utenfor politistasjonen i Southampton før de beveget seg mot åstedet.

Ifølge lokale medier kastet flere av demonstrantene glassflasker og murstein mot politiet, og det oppsto sammenstøt mellom politi og demonstranter. Bilder fra nyhetsbyrået AFP viser også at det ble kastet søppelkasser, og at flere berusede personer sloss seg imellom. Den høyreekstreme aktivisten Tommy Robinson var blant deltakerne i demonstrasjonen. Politiet har foreløpig pågrepet to personer: én mistenkt for å ha angrepet en politibetjent og én for ulovlig våpenbesittelse.

Kriminalitets- og politiminister Sarah Jones uttaler til BBC at politiet vil gjennomgå opptak fra sosiale medier og droner, og at det kan bli flere arrestasjoner på et senere tidspunkt. Bakgrunnen for demonstrasjonene er drapet på Henry Nowak, som ble knivstukket under en hendelse i Southampton. 23 år gamle Vickrum Digwa ble mandag dømt for drapet. Ifølge rettsdokumenter løy Digwa til politibetjentene som rykket ut og hevdet at han hadde blitt utsatt for et rasistisk angrep.

Statsminister Keir Starmer uttalte tirsdag i en video på X at politiet må svare for seg, og at det må undersøkes om beskyldninger om rasisme påvirket beslutningene i saken. Saken har vakt stor oppmerksomhet nasjonalt og reiser spørsmål om politiets metoder og tillit til rettssystemet, spesielt i lys av Nowaks siste ord om at han ikke kunne puste - en setning som minner om George Floyd-saken i USA





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