Politifartskontroller og fredelig natt i Nord-Trøndelag

Politiet gjennomførte fartskontroller i Grong og Steinkjer, mens en natt med få hendelser rapporteres. Været blir kjøligere, og trafikken er normal.

Lørdag kveld gjennomførte Utrykningspolitiet to laserkontroller i Nord-Trøndelag . Den første ble holdt i 80-sonen på Solem i Grong, hvor ni bilførere mottok forenklede forelegg for å ha kjørt for fort.

Den høyeste Hastigheten som ble målt, var 104 km/t. Den andre kontrollen fant sted på Asphaugen i Steinkjer, der 14 sjåfører fikk bot for fartsovertredelser. Høyeste hastighet her var 81 km/t i en 60-sone. Kontrollene ble utført mellom klokka 21 og midnatt.

Ifølge operasjonsleder Viola Elvrum var det ellers en relativt fredelig natt til søndag iNord-Trøndelag. Den eneste loggførte hendelsen var klager på bråk fra to russebusser utenfor et hotell i Namsos klokka 5.30 søndag morgen. Hotellgjester hadde varslet politiet, som kontaktet bussene og ba dem om å senke volumet. Været i regionen blir kjøligere på søndag.

Ifølge meteorologene vil temperaturen ligge mellom 12 og 14 grader. Værvarsel for Trøndelag sier at det blir nordlig bris, med frisk bris på den nordlige kysten. Ettermiddagen kan vinden dreie til vestlig bris. Detforventes regn nord for Trondheimsfjorden, mens det ellers vil være oppholdsvær med perioder med sol.

I kveld er det varslet enkelte regnbyger i indre strøk i sør. Nedbørmengdene de siste døgnene har vært varierte, og pollenvarsel for dag og morgen er tilgjengelig for de som er bekymret for allergi. Trafikken i Innherred er normalt søndag, og Vegtrafikksentralen har ikke mottatt nye trafikkmeldinger. Statusen på flytrafikken på Værnes er også normal.

Strømprisen forblir lav. På Trønder-Avisas nettsider kan leserne finne flere aktuelle artikler. En historie handler om en kvinne som i flere måneder hadde feildiagnostisert en muskelknute som noe ufarlet, men legebesøket avdekket en bekymringsfull statistikk. I en annen sak forteller en mann som黄 Affiliation, muligens en annen sak, om hvordan han håndterte et splittet samboerforhold ved å dyrke kjærlighet på en uvanlig måte.

Ytterligere temaer omfatter en bil som vekker oppsikt, og en karusell med anbefalte artikler. Temaene som dekkes i denne nyhetsoversikten inkluderer politi, fartskontroll, værvarsel, trafikk, helse, personlige historier og bil,$Institut, kanskje også bilning. Dette gir et brett bilde av det som skjer i regionen, fra offentlig sikkerhet til personlige bekymringer og praktiske oppdateringer





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Fartskontroll Nord-Trøndelag Politi Vær Trafikk

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