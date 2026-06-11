Politiker kritiserer mediedekning av kronprinsesse Mette-Marits helse

En Rødt-politiker har kritisert mediedekningen av kronprinsesse Mette-Marits helse, som har skapt overskrifter både her til lands og internasjonalt. Han mener mediene har gått for langt og at kronprinsessens helsetilstand er en privatsak.

Den siste tiden har både aviser, TV, radio og nettsider i en rekke land dekket den siste utviklingen av kronprinsesse Mette-Marits (52) helse. Forrige uke ble det kjent at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon, noe som har skapt overskrifter både her til lands og internasjonalt.

Samtidig har flere medlemmer av kongefamilien blitt fotografert på vei inn og ut av sykehuset. PÅ SYKEHUSET: Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på Rikshospitalet. Foto: Jonas Been Henriksen (NTB) Les også: Rørende beskjed til Mette-Marit Nå ber Rødt-politiker Mímir Kristjánsson (39) om at kronprinsessen får ro. Reagerer på medieomtalenI et innlegg på Facebook reagerer stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) kraftig på pressens dekning av kronprinsessens sykehusopphold.

– Nå må mediene gi seg! Kongefamilien er selvfølgelig kongelige, men de er også en familie. Vi trenger ikke å se snikfotografier av to barn som besøker sin mor på sykehuset, eller å få sendt live på VG fra utenfor sykehuset der en lungesyk kvinne kanskje dør, eller å få dekket minutt for minutt om en sønn i varetekt får være med sin mor på det som i verste fall kan bli et dødsleie.

REAGERER: Mimir Kristjansson mener mediedekningen av Mette-Marits helsetilstand har gått for langt. Foto: Ole Berg-Rusten Kristjánsson påpeker at kronprinsessens helsetilstand er en privatsak, og mener medienes oppførsel handler mer om kommersielle hensyn enn samfunnsoppdraget. – Ingenting av dette angår offentligheten i sanntid. Det finnes ikke noe høyverdig samfunnsoppdrag i dette, det finnes bare skitten konkurranse om overskrifter og klikk.

– Og en kikkermentalitet hos oss alle som vi ikke trenger å nøre opp under. Min stortingskollega Kjersti Toppe fra Senterpartiet har helt rett når hun ber mediene skru av kameraene. For nå må kongefamilien faktisk få litt fred. Mímir Kristjánsson har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse i forbindelse med denne saken





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