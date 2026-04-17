Politikere må tåle presset – ansvar krever mer enn unnskyldninger

Et debattinnlegg argumenterer for at stortingspolitikere ikke kan unnskylde alkoholforbruk med drikkepress. Forfatteren understreker at politikere har valgt sitt yrke og må ta et personlig ansvar for sin dømmekraft og rolleforståelse. Kravet til politikere bør være høyere enn til folk flest, og bortforklaringer om kultur og miljø er uakseptable når fellesskapets tillit står på spill.

Når stortingspolitikere forklarer sitt eget alkoholforbruk med henvisning til drikkepress og et krevende sosialt miljø, avslører de først og fremst at de har misforstått selve essensen av det ansvaret de selv har søkt. Det er noe nesten fornærmende over å lytte til politikere som begrunner sin alkoholkultur med at det er «forferdelig lett å drikke mye», at det skjer så mange sosiale arrangementer på kveldstid, og at det kan være vanskelig å si nei når alt oppleves som nytt og spennende.

Disse argumentene holder rett og slett ikke mål. Vi må kunne forvente mer av våre folkevalgte. Dette er ikke studiestart eller fadderuke, der unge mennesker navigerer i nye sosiale settinger. Dette er Stortinget, der lover vedtas som vi andre må leve etter, og der konsekvensene av beslutningene bærer vekten av hele samfunnet.

Politikerne har bedt om tillit fra befolkningen. De har søkt makt og har blitt gitt et betydelig ansvar. De innehar ikke en hvilken som helst jobb; de sitter i landets lovgivende forsamling. Deres oppgave er å forvalte fellesskapets interesser, de har tilgang til sensitiv informasjon, og de må derfor være robuste nok til å motstå press, påvirkning og dårlige impulser. Å ty til bortforklaringer om drikkepress, gruppepress eller frykten for å gå glipp av noe, er rett og slett ikke tilstrekkelig.

Dersom en stortingsrepresentant opplever at det blir for utfordrende å utøve god dømmekraft på grunn av et høyt antall middager, pubkvelder eller de mange glassene som blir servert, da er ikke den logiske konklusjonen at resten av samfunnet skal vise større forståelse for deres utfordringer. Tvert imot, konklusjonen må være at de tar et personlig ansvar. De må enten skjerpe seg og håndtere situasjonen profesjonelt, eller så må de vurdere å la en vara ta over for seg. Dette er ikke et forsøk på en moralistisk pekefinger mot individer som nyter et glass vin. Det handler fundamentalt om rolleforståelse, om dømmekraft, om tillit, og om å skjønne den vesentlige forskjellen mellom en jobb der man primært skader seg selv dersom man gjør feil, og en jobb der egne handlinger kan undergrave tilliten til hele det politiske systemet. Det er nettopp derfor kravene til stortingspolitikere uunngåelig må være høyere enn til folk flest, ikke lavere.

Når en stortingsrepresentant fremstiller problemet som at det er så fryktelig vanskelig å takke nei til alkoholservering, avslører vedkommende samtidig hvor lav terskelen har blitt for å skyve personlig ansvar over på en vag og upersonlig «kultur». Men kultur er ikke noe som oppstår av seg selv, slik som været eller tåken som driver inn fra havet. Kultur er summen av de valgene enkeltindivider tar, dag etter dag, kveld etter kveld, i alle arrangementer og ved alle middagsbord. Det mest bekymringsfulle ved denne debatten er derfor ikke nødvendigvis at alkohol forekommer i politiske miljøer. Det som virkelig bør bekymre oss, er hvor fort enkelte politikere ser ut til å gli fra personlig ansvar til lettvinte bortforklaringer.

Ingen har tvunget disse menneskene inn på Stortinget. Ingen har lurt dem til å søke politiske verv. De har selv, av egen fri vilje, bedt om å få bære ansvaret. Derfor må de også tåle de kravene som uunngåelig følger med – at de er edruelige nok, kloke nok og bevisste nok til å forvalte dette ansvaret på en måte som tjener fellesskapet.





