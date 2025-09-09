Politikere mangler kritisk blikk på kunstig intelligens

Ny forskning viser at politikere i Norden og EU er enstemmige i sin begeistring for kunstig intelligens, men skjuler en mangel på kritisk analyse av mulige konsekvenser.

kunstig intelligens, antenne i form av noko så håndfast som denne norskutvikla roboten Neo, eller noko mer uhandgripelig som språkmodeller du kan spørre om alt mulig, tar mer plass i hverdagen vår. Men den politiske styringen bak utviklingen er svak, mener UiA-forsker Frans af Malmborg. Hans forskning viser at politikere i Norden og EU snakker ofte om kunstig intelligens (KI) som en løsning på problemer, men stiller sjelden kritiske spørsmål om mulige konsekvenser.

– Så godt som alle politikere i Norden sier ja til kunstig intelligens. Men den politiske styringen bak utviklingen er svak. Kunstig intelligens blir fremstilt som løsningen på de fleste problemer, sier Malmborg. Malmborg, som har undersøkt hvordan politikere i Norden og EU diskuterer og utvikler politikk om KI, sier at partipolitikken nesten forsvinner når det gjelder teknologi. – Politikere ser på kunstig intelligens som en drivkraft for effektivitet og økonomisk vekst. Men jeg finner nesten ingen som stiller kritiske spørsmål, sier han. Forskeren etterlyser mer politisk debatt om ettervirkninger av KI-teknologien. Han påpeker at studien ble gjennomført før Chat GPT ble lansert i 2022. Etter den tid har det kommet flere kritiske røster. – Studien viser at politikere ser kunstig intelligens som noe uunngåelig. Det blir sett på som en utvikling det ikke er mulig å styre politisk. Dermed blir styringen overlatt til marknaden og reguleringer fra EU. Malmborg har sett på politiske dokumenter og debatter i EU, Sverige, Norge, Danmark og Finland. Han finner en gjennomgående tendens: Landa tilpasser seg EUs politikk. – EU har på sin side hentet forståelsen sin om KI fra en optimistisk fortelling om teknologi og kunstig intelligens som alle ser ut til å være enige i. EU bygger politikken sin på ideen om at Europa ligger bak Kina og USA, og at vi må satse stort for å ta igjen forspranget. Denne fortellingen har fått fotfeste overalt, sier han. Han viser til at både marknaden og næringslivet i stor grad former EUs retning. Slik blir politikken marknadsdriven, ikke statlig og politisk styrt. Kopi av EU-politikk I de nordiske landa snakker politikerne gjerne som om de har sin egen KI-politikk. Men i realiteten er det meste kopiert fra EU, ifølge Malmborg. – Det blir selvfølgelig tilpasset lokale forhold. I Sverige blir utviklingen til dømes koplet tett til selskaper som Volvo og Ikea. Men selve grunnideen om at KI er positivt og nødvendig, blir delt av alle, sier han. Han har gått gjennom debattene i den svenske Riksdagen fra 2016 til 2022. Der finner han få spor av uenighet mellom de ulike partiene. – Alle mener det samme: Mer KI er vegen fram. Det finnes nesten ingen stemmer som peker på utfordringer med personvern, arbeidsretter eller klima, sier Malmborg. Vanligvis er det klare ideologiske skiljelinjer i politiske spørsmål, til dømes om skatt. Men når det gjelder KI er tonen en annen.– Selv om det finnes nyanser i hva teknologin kan brukes til, er alle enige om at vi trenger mer av selve teknologien. Det er oppsiktsvekkende, sier Malmborg. Han viser til et eksempel fra Riksdagen: En liberal politiker argumenterer for at KI skaper vekst, mens en miljøpolitiker mener teknologien kan frigjøre tid for arbeidstakere. Begge ser positivt på teknologien, bare med ulikt grunnlag. – Det illustrerer en viktig forskjell i verdier, men ikke i synet på teknologien i og for seg. Det er en bred enighet om at KI er bra, sier Malmborg. Malmborg mener den teknologiske enigheten er problematisk for demokratiet. – Politikere skal diskutere både fordeler og ulemper. Når det gjelder kunstig intelligens, er det liten vilje til å problematisere. Det gir svak styring og altfor stor makt til store teknologiselskap, sier han. Han sier tida er inne for å utvikle politiske verktøy og ideologisk forståelse for å møte de utfordringene KI fører med seg. Ikkje minst fordi teknologien endrer arbeidsmarkedet, helse- tjenester og offentlige sektor i rekordfart. Malmborgs forsking viser at KI ikke bare er en nøytral teknologi, men et politisk prosjekt som bygger på visse ideer om effektivitet, vekst og modernisering. – Dette handler om hvilke samfunn vi ønsker oss. Når alle parti er enige om mer KI, uten å diskutere hva det faktisk innebærer, mister vi viktige politiske perspektiv, sier han





