Politikerne må gjøre mer for at alle barn skal feire 17. mai

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. (Avisa Nordland): På 17. mai feirer vi vår frihet, og gleder oss over denne dagen, men dette gjelder ikke alle.

Noen vil alltid stå utenfor. Jeg er en pensjonert sykepleier, med lang erfaring fra psykisk helse, og er opptatt av at våre kommuner i dette landet bør gjøre mer for alle barn denne dagen, for at de skal få oppleve glede og moro. I den forbindelse vil jeg komme med noen tanker, om de barna som denne dagen ikke har muligheter til å delta på 17. mai-feiring.

Det finnes dessverre familier i vårt land som ikke har økonomisk evne til at deres barn kan få mulighet til å feire 17. mai. Dette er familier som hver dag opplever en skamfølelse, for å kjenne seg fattig, og foreldre og barn forsøker å skjule dette for andre mennesker. Samtidig som mange av oss velger å se til en annen kant, og velger heller å tro at dette ikke skjer i våre kommuner.

Dette er barn som ikke har muligheter til å bekle seg med bunad og dress på 17. mai, og dette er barn som ikke har muligheter til å delta på venners bursdager, da deres foreldre ikke har økonomisk evne til la deres barn gi gaver. Våre politikere må forstå hvor vanskelig det er å vokse opp i fattigdom. Foreldrene og deres barn strever hver dag med sin økonomi, og disse barna opplever å komme på utsiden av vårt samfunn.

Dette er barn som til stadighet ikke får oppleve å være til stede på ulike sammenkomster, som er selvsagt for barn fra familier med god økonomi. Jeg vil avslutte med å påpeke hvor viktig det er at våre politikere gjør mer for at alle barn i våre kommuner, uansett økonomisk bakgrunn, skal få oppleve en fin og verdig 17. mai-feiring





