Politikernes alkoholansvar: Slutt på unnskyldninger, ta ansvar

Et debattinnlegg kritiserer stortingspolitikeres unnskyldninger for høyt alkoholforbruk og oppfordrer til økt personlig ansvar og bedre rolleforståelse i maktens korridorer.

Når stortingspolitikere forklarer sitt alkoholforbruk med drikkepress og et krevende sosialt miljø, avslører de at de har misforstått selve kjernen i det ansvaret de har søkt. Det er nesten fornærmende å høre representanter henvise til at det er «forferdelig lett å drikke mye», at kveldene er fulle av aktiviteter, og at det kan være vanskelig å si nei i en ny og spennende arbeidshverdag. Men dette er verken studiestart eller fadderuke. Dette er Stortinget – institusjonen der landets lover blir vedtatt, lover som alle andre må følge og leve med konsekvensene av, uten rom for bortforklaringer.

Disse individene har bedt om tillit på vegne av folket, søkt makt og blitt tildelt et betydelig ansvar. De innehar ikke en hvilken som helst stilling, men sitter i landets lovgivende forsamling. Deres oppgave er å forvalte fellesskapets interesser, håndtere sensitiv informasjon og utvise en robusthet som gjør dem i stand til å motstå press, påvirkning og dårlige impulser. Å komme med unnskyldninger om drikkepress, gruppepress eller frykten for å gå glipp av sosiale arrangementer, holder rett og slett ikke mål. Dersom noen opplever at dømmekraften svikter på grunn av et høyt antall sosiale sammenkomster med alkoholservering, er ikke løsningen at samfunnet skal vise større forståelse for deres utfordringer. Løsningen er at de må ta personlig ansvar. Enten skjerper de seg og styrer sitt eget konsum, eller så må de vurdere om vervet passer, og eventuelt la en vara overta.

Dette handler ikke om en moralsk fordømmelse av de som nyter et glass alkohol. Det handler om fundamental rolleforståelse, om dømmekraft, om tillit og om å skjønne forskjellen på en jobb hvor man primært skader seg selv, og en jobb hvor man risikerer å skade tilliten til hele det politiske systemet. Derfor må kravene til stortingspolitikere være strengere enn til folk flest, ikke omvendt. Når en stortingsrepresentant fremstiller det som et problem at det er vanskelig å takke nei til alkohol, avslører de samtidig hvor lettvint ansvaret skyves over på «kulturen». Men kultur er ikke et naturfenomen som en tåke fra havet; kultur er et resultat av de valgene hver enkelt tar, daglig, kveld etter kveld, arrangement etter arrangement. Det mest bekymringsfulle er ikke at alkohol eksisterer i politiske miljøer. Det mest bekymringsfulle er hvor raskt enkelte ser ut til å bytte ut personlig ansvar med bortforklaringer. Ingen har tvunget dem inn i politikken. Ingen har lurt dem til å søke verv. De har selv aktivt søkt disse rollene og det ansvaret som følger med. Derfor må de også akseptere kravet om å være tilstrekkelig edruelige, kloke og bevisste til å kunne forvalte dette ansvaret på en forsvarlig måte. De må være bedre enn folk flest, ikke unnskylde seg med at de er like oss andre i en vanskelig situasjon.





