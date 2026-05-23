Politimidler utsetting av fester med støy i Hordnesskogen i Fana bydel

Politiet har i løpet av en hektisk natt til lørdag satt en stopper for fester i Hordnesskogen i Fana bydel der russebusser har produsert mye støy. Med bakgrunn i dette, melder politidistriktene at de vil gjøre en innsats for å jage vekk russ som har festet i området.

Politiet har klart å utsette en fest i Hordnesskogen i Fana bydel natt til lørdag da det ble meldt inn støy og høy musikk, sier operasjonslederen Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt.

Eager å jage vekk russebusser som har ødelagt folks nattesøvn, politidistriktene har forsøkt å rocke vekk russebusser som har hatt fester om dagen, sier innsatslederen Magnus Hovelsrud Andresen ved Gardermoen i Ullensaker. Arrangøren har blitt stengt og alle bussene skal rykke bort. Grunneier er ikke fornøyde med at russebusser ofte har festet i området og etterlatt mye søppel før arrangementet er ferdig. Grunneier ser seg i gang med tiltak for å hindre russen fra å komme inn på området.

Tiltakene kan bestå i å fylle med grus eller grave en grøft. Politiet er dog fornøyd med at russebusser de har møtt har oppført seg fint og hørt på politiet





