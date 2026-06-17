Politirapport: Flere hendelser i Bergensområdet - fra innbrudd til redningsaksjon

En oppsummering av politiets hendelser i Bergensområdet det siste døgnet, inkludert aggressiv mann på 7-Eleven, brann i rekkehus, tyverier, voldshendelser og redningsaksjon på Voss.

Politiet i Vest politidistrikt hadde en travel natt og dag med flere hendelser over hele Bergen og omegn. Fra ruset mann på 7-Eleven i Åsane til redningsaksjon etter mulig luftsportulykke på Voss, viser rapportene et vidt spekter av politioppdrag.

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste sakene. Klokken 03.25 natt til tirsdag fikk politiet melding om en ruset og aggressiv mann inne på 7-Eleven i Åsane. Da patruljen ankom, hadde mannen forlatt butikken, men han ble senere funnet og pågrepet. - Mannen hoppet over disken i butikken.

Han opptrådte aggressivt og skremmende. Han ble tatt med til politiarresten og vil bli anmeldt, opplyser operasjonsleder Dan Erik Johannessen. Samme kveld, klokken 19.56, rykket politi, ambulanse og brannvesen ut til en brann i et rekkehus i Fana. Åtte boenheter var berørt, og kraftig røykutvikling førte til omfattende ventilering.

Ingen personer ble skadd, men brannårsaken er under etterforskning. I løpet av dagen har politiet også behandlet flere tyverier og innbrudd. På Stord ble en båt utsatt for innbrudd i Grovavågen Båthavn, hvor en GPS-kartleser og annet båtutstyr ble stjålet. Politipatruljen gjennomførte åstedsundersøkelse og oppretter sak.

I Gymnasveien i Os meldte en beboer om forsøk på dirking av ytterdør, noe som kan knyttes til en serie innbrudd i området. Avsnittsleder Atle Birkeland oppfordrer folk til å være årvåkne og lage gode avtaler med naboer ved reise. Videre ble en mann i 30-årene fengslet i fire uker på grunn av gjentakelsesfare, siktet for biltyveri og flere tyverier fra ulike lokasjoner, inkludert en bolig på Øvsttun. Politiet opplyser at saken har høy prioritet.

Flere voldshendelser har også preget døgnet. I Torggaten i Bergen sentrum ble to kvinner angrepet av en mann i det som beskrives som et slagsmål. Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen melder at en mann har angrepet to kvinner, og at de kranglet. Politiet oppretter sak.

I Os hamn søndag kveld ble en mann slått ned og lå bevisstløs, samt at han skal ha vært i sjøen. Flere vitner er avhørt, og politiet etterforsker forholdet. En redningsaksjon ble iverksatt på Voss etter at en fallskjermhopper ikke landet på avtalt sted. Redningshelikopter, politi og frivillige lette, men vedkommende ble senere funnet i god behold.

Hendelsen understreker viktigheten av sikkerhetsrutiner i luftsport. I tillegg har brannvesenet rykket ut til flere hendelser: røykutvikling fra strømskap i Øygarden, røyk i en vegg i Florvåg, og to personer som satt fast på en fjellhylle. Politiet har også hatt oppdrag knyttet til ulovlig avfyring av skudd på Glesvær i Øygarden, hvor en person erkjente å ha øvelsesskutt uten å varsle politiet. Slagsmål ved MO-senteret på Gyldenpris ble avsluttet uten skader.

Samlet sett viser hendelsene et bredt spekter av politioppdrag, fra mindre forseelser til alvorlige lovbrudd. Politiet oppfordrer publikum til å melde fra om mistenkelig atferd og bidra til å forebygge kriminalitet





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politi Bergen Innbrudd Vold Redningsaksjon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flere nordmenn får hjerte- og karsykdommerAntallet personer som behandles for hjerte- og karsykdommer i Norge fortsetter å øke. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Read more »

Amorim klar for ny jobb - Manchester United sparer flere millioner pundDa er det gjort. Ruben Amorim akter ikke å bruke lenger enn nødvendig for å «slikke sårene» etter å ha fått sparken hos Manchester United i januar. Nå skal portugiseren løfte seg igjen med å lede AC…

Read more »

Tragedie i Enebakk: Syklister påkjørt av bil, en død og flere skadetEn alvorlig trafikkulykke der to personbiler krasjet inn i en sykkelfølge skjedde tirsdag kveld 12. mai i Ytre Enebakk. Et medlem av idrettslaget Driv IL omkom, og seks andre ble skadet. Mann i 40-åra er siktet for uaktsom forvoldelse av død og betydelig skade. Saken er under etterforskning.

Read more »

Flere nyheter: California, Coop tilbakekalling, Ungarn grunnlov, Palestinske valgCalifornias guvernør Newsom hevder Trump har beordret etterforskning av ham. Coop tilbakekaller tre proteinbarer på grunn av eggallergen. Ungarns nasjonalforsamling vedtok åtte års grense for statsminister. Palestinske leder Abbas kunngjør parlamentsvalg i år og presidentvalg neste år.

Read more »