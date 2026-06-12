Politirazzia, aksjeoppgang i Asia, nytt kirkelig tariffoppgjør og internasjonale sikkerhetshendelser

Politiet i Drammen håndterte et ran med kniv, asiatiske børser steg etter Trumps uttalelser om Iran, Den norske kirke har inngått ny tariffavtale, og både helikopterbransjen og internasjonale skip får nye spenninger.

Politiet i Sør‑Øst regionen rykket ut til en dagligvarebutikk i Deli Deluca i Drammen etter å ha mottatt en alarm om en person med kniv inne i lokalet.

Anropet kom like etter klokken ett om natten fredag morgen. Operasjonsleder Ståle Olstad Fuglaas informerte om at det ikke forelå noen pågående trusselsituasjon, og at den mistenkte flyktet fra stedet kort tid før politiet ankom. Rundt klokken 01.45 ble saken klassifisert som et ran. Den siktede skal ha tatt med seg varer fra butikken og var i besittelse av en kniv da politiet overtok kontrollen.

Etter å ha pågrepet den skyldige ble han siktet for ran og for å ha hatt en farlig gjenstand med seg. I Asia har aksjemarkedene åpnet med kraftig oppgang etter at USAs tidligere president Donald Trump avlyste trusler mot Iran og antydet at en avtale mellom USA og Iran kan bli ferdigstilt innen få dager. På børsen i Seoul, Sør‑Korea, har hovedindeksen KOSPI steget nesten syv prosent i begynnelsen av morgenhandelen.

Oppgangen følger kunngjøringen fra det iranske nyhetsbyrået Tasnim om at Trump har uttalt at en avtale er "like rundt hjørnet" i 38 tilfeller i løpet av de siste to månedene. Disse uttalelsene har skapt optimisme blant investorer i regionen, og flere europeiske markeder har også registrert positive bevegelser. Den norske kirke har nå sluttet forhandlingene om et nytt tariffavtale.

Den samlede lønnsrammen er satt til fire komma fire prosent, med et generelt tillegg på minst 18 500 kroner for alle ansatte fra 1. mai. Fagforbundet og LO har også forhandlet fram tillegg på 3,7 % for stillinger uten fastsatt minstelønn, og 4,05 % for ansatte i kapittel 4.7 av tariffavtalen. Forhandlingsleder Hanne Kolby fremhevet at det har vært krevende, men at man har sikret en reallønnsvekst og økt kjøpekraft for både kirketjenere og gravplass‑ og kirketjenerskolens ansatte.

I likhet med Parat og Delta har også hovedorganisasjonen KA vært involvert, og resultatet er sammenlignbart med andre tariffoppgjør i landet. En prosent av lønnsmidlene er avsatt til lokale forhandlinger, noe som skal bidra til å rette opp i lokale lønnsforskjeller. Et annet konfliktområde er helikopterbransjen offshore, hvor forhandlingene mellom fagforeningen Styrke og NHO Luftfart brøt sammen natt til fredag. Konflikten gjelder en trafikkavtale som omfatter omtrent 90 Styrke‑medlemmer i CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

Styrkes forhandlingsleder Christopher Talgø hevdet at NHO Luftfart stilte krav som ville svekke overenskomsten, noe som ble avvist. Forhandlingene er nå henvist til Riksmekleren for mekling, men en eventuell streik er fortsatt mulig dersom partene ikke blir enige. I internasjonale sikkerhetsspørsmål har iranske styrker stanset et tankskip som forsøkte å passere Hormuzstredet uten tillatelse. Dette ble rapportert av nyhetsbyrået Fars etter at to eksplosjoner ble hørt i havnebyen Bandar Abbas natt til fredag.

Samtidig opplevde Norwegian Flyselskap en hendelse på et fly til Tromsø, da en kvinne i 50‑årene ble beruset og vanskelig om bord. Flyselskapet kontaktet politiet fra tårnet en halvtime før landing. Politiet overtok situasjonen ved ankomst, arresterte kvinnen for ordensforstyrrelse og holdt henne i varetekt til hun ble edru. Til slutt har den danske farmasøytiske gruppen Novo Nordisk fått godkjenning for slankepillen Wegovy i Storbritannia, som det første europeiske landet som godkjenner medisinen.

I forrige uke ble den samme formuleringen, i tablettform, også godkjent i De forente arabiske emirater, noe som markerer en viktig milepæl for selskapets internasjonale lanseringsstrategi





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