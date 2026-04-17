Politisk spill rundt drivstoffpriser: Senterpartiet presser regjeringen

Drivstoffprisene er en het politisk potet etter Senterpartiets avgjørelse om å støtte Høyres forslag om avgiftskutt, et trekk som har skapt splid i den rødgrønne regjeringen. Aksjoner og krav om lavere priser forsterker presset på finansminister Jens Stoltenberg, mens Senterpartiet også kjemper for lavere matmoms.

Drivstoffprisene har steget dramatisk, en situasjon forsterket av krigen i Iran. I kjølvannet av dette har Senterpartiet sikret et flertall for en hastebehandling av et Høyres forslag som tar sikte på å redusere bensinprisene. Dette forslaget møtte motstand fra de andre rødgrønne partiene, som stemte imot. Mongstad, Norges eneste raffineri, opererer for tiden på maksimal kapasitet, ifølge Geir Sørtveit, Equinors direktør for landanlegg. Selskapet har nylig gjennomført justeringer for å møte den økte etterspørselen etter spesifikke drivstoffprodukter, spesielt diesel og flybensin, som nå produseres i et høyt tempo.

Den politiske situasjonen er preget av uenighet, der Senterpartiets avgjørelse om å bryte budsjettavtalen med venstresiden før påsken har skapt en ny dynamikk. Ved å stemme for avgiftskutt på bensin og diesel sammen med høyresiden, demonstrerte Senterpartiet en vilje til å prioritere løsninger som gagner både folk og næringsliv, fremfor ren partilojalitet til regjeringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre anerkjenner frustrasjonen blant befolkningen over at bensin- og dieselprisene ikke har reflektert de vedtatte avgiftskuttene fullt ut. Stortinget fattet før påske vedtak om en reduksjon på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 kroner per liter for diesel, et vedtak som gikk imot regjeringens opprinnelige ønske. Misnøyen med den manglende prisnedgangen har ført til aksjoner. Fredag satte en stor konvoi bestående av rundt 100 vogntog, 30 traktorer og 650 biler kurs mot Oslo for å protestere mot de høye drivstoffprisene. Den kommende aksjonen, kalt Dieselbrøl, involverer ytterligere rundt 650 personbiler, over 100 vogntog og over 30 traktorer som beveger seg mot hovedstaden. Initiativtaker Jan Erik Rafoss uttrykker et ønske om å markere kravene om lavere drivstoffpriser enda tydeligere, og håper aksjonen vil legge press på politikerne til å innføre en makspris for drivstoff.

Finansminister Jens Stoltenberg har lovet at regjeringen vil følge opp alle Stortingets vedtak knyttet til diesel innen 1. mai, og bekrefter at CO2-avgiftene vil bli redusert fra denne datoen. Samtidig advarer Stoltenberg om potensielle EØS-rettslige utfordringer knyttet til statsstøtte, noe han informerte Stortinget om før vedtakene ble fattet. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har varslet ytterligere uro dersom regjeringen ikke raskt implementerer alle de vedtatte dieselkuttene. Vedum anser det som en konstitusjonell plikt for Stoltenberg å rydde opp i uklarheter og sikre at kuttene gjennomføres. I tillegg til dieselkuttene, fortsetter Senterpartiet arbeidet for en lavere matmoms





NRK Hordaland / 🏆 5. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drivstoffpriser Avgiftskutt Senterpartiet Regjeringen Stortinget

United States Latest News, United States Headlines

