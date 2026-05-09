En omfattende analyse av den politiske krisen under den 61. Venezia-biennalen, der juryens avgang og voldsomme protester avslørte konflikten mellom kunstnerisk frihet og politisk hvitvasking.

Den 61. utgaven av Venezia-biennalen, en av verdens mest prestisjetunge kunstbegivenheter, ble i 2026 rammet av en krise uten like. Like før den offisielle åpningen skjedde det utenkelige: hele den internasjonale juryen valgte å trekke seg fra sine verv.

Denne kollektive avgangen var ikke en spontan handling, men resultatet av en dyp ideologisk konflikt knyttet til hvem som skal få delta i en global kunstkonkurranse når verden står i brann. Juryen hadde tidligere, i en intensjonserklæring fra april samme år, slått fast at deltakere fra land der lederskapet anklages for forbrytelser mot menneskeheten, spesielt Russland og Israel, ikke burde være kvalifisert for de gjeve prisene Gulløven og Sølvløven.

Da organisatorene, ledet av den kunstneriske lederen Koyo Kouoh, ikke maktet eller ville etterkomme dette kravet, så juryen ingen annen utvei enn å forlate sine poster. Dette markerte et dramatisk brudd i forståelsen av hva kunstens rolle er i en tid preget av systematiske overgrep og krigføring, og det sendte sjokkbølger gjennom det internasjonale kunstmiljøet. Men dramatikken stoppet ikke med juryens avgang.

Selve åpningen for pressen, som var ment å være en feiring av den menneskelige kreativitet og den høye kunsten, ble raskt forvandlet til en politisk kamparena. Ved den russiske paviljongen utspilte det seg scener som sto i grell kontrast til den vante elegansen i Venezia. Demonstranter med ukrainske flagg fylte gatene, og ropene om at Russland er en terroriststat overdøvet de kulturhistoriske diskusjonene.

I en surrealistisk vending ble publikum, kledd i dyre dresser og eksklusive klær, plutselig en del av en uplanlagt performance når melk ble sprutet over mengden og biter av parmesanost fløy gjennom luften og traff paviljongen. Dette var ikke lenger en utstilling av estetikk, men et uttrykk for dyp avsky og sinne. Aktivister, med Nadezjda Tolokonnikova fra Pussy Riot i spissen, ledet store marsjer gjennom byens gater, hvor gule og blå røykgranater farget luften.

Dette forvandlet hele arrangementet til en åpen debatt om sensur, krig og grensene for hva et demokratisk samfunn kan akseptere under dekke av kunstnerisk frihet, og viste at kunsten i år ikke klarte å skjule seg for krigens realiteter. Bak kulissene lå en kalkulert strategi fra den russiske staten. Det kom frem at både FSB og det russiske utenriksdepartementet hadde jobbet målrettet for å sikre at Russland fikk returnere til Venezia-biennalen.

For Kreml handlet dette ikke om kunstens egenverdi, men om en strategisk spesialoperasjon i hjertet av Europa. Ved å bruke kultur som et verktøy, forsøkte Putin å hvitvaske regimets rykte og presentere Russland som en normal kulturstat, til tross for massedrap, bortføringer av barn og systematisk ødeleggelse av ukrainske byer. Tanken var at maling på et lerret kunne skjule blodet på hendene til aggressoren.

Denne formen for myk terrorisme, hvor kulturen brukes som et skjold for politiske forbrytelser, ble møtt med knallhard motstand fra Ukraina, Polen og de baltiske landene. Deres budskap var krystallklart: Kultur kan ikke brukes til å legitimere en stat som bryter folkeretten. Når kunst uten samvittighet blir kulisser for et diktatur, mister den sin egentlige mening.

Juryens kollektive avgang står derfor som en erkjennelse av at kunsten i noen tilfeller er maktesløs overfor brutale politiske krefter, men at det å nekte å delta er den sterkeste handlingen man kan foreta seg for å bevare sin moralske integritet





