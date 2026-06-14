Politisk svikt i voldssak: Etter to måneder uten hjelp fikk hun til slutt rettferdighet

En kvinne som systematisk ble forfulgt og overvåket av en mann som hennes besøksforbud ikke sto i veien for, måtte kjæmpe i månader mot et sykt politiapparat før endelig noen ble tatt. Hennes kamp for sikkerhet blir et tilfelle av systemsvikt, til slutt løftet av DNA-bevis. Den lange reisen frykten, fatningen såret, og bare hverdagsmåten å leve på er et gjengitt bilde av hva hendelsen har ført med seg. Denne saken viser hvor langt politiet kan gå for å overse ekte trusler.

Rahavy har i flere måneder anmeldt gjentatte brudd på et besøksforbud mot en mann som hun er redd for, og hun har bedt politiet om både ordinære og omvendte voldsalarmer for økt sikkerhet.

Bistandsadvokaten hennes har også presset på for at hun skal få en slik alarm. Like vel har politiet ikke gitt henne noen form for varslingsutstyr, og mannen er heller ikke tatt til avhør eller pågrepet, tross at DNA-analyser senere viser at det er han som har plantet sporingsbrikker i bilen hennes.

I stedet fikk mannen bare et forelegg for noen få brudd på besøksforbudet, og det tok to måneder før politiet gjennomførte en risikovurdering som konkluderte med at Rahavy ikke var i en reell farlig situasjon, og at hun ble oppfordret til å ringe 112 i stedet for å få aktivt beskyttelse. Gjennom sommeren ble hun mer og mer traumatisert, delvis sykmeldt, og hun oppdaget at det var tatt opp lån i hennes navn.

Etter at DNA-bevis endelig kom, ble mannen varetektsfengslet, og ved ransaking fant man utstyr som tydet på at han fortsatt fulgte etter henne. Hun reagerer med store følelser da hun får vite om fengslingen





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Voldsalarm Besøksforbud Sporingsbrikke Airtag DNA-Bevis Politisk Svikt Varetektsfengsel Risikovurdering Bistandsadvokat Gjemte Lån

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