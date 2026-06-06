Politisk usikkerhet truer Utsira Nord og Norges kraftfremtid

Harald Solberg fra Norsk Industri advarer om at nye politiske vurderinger av havvindprosjektet Utsira Nord kan skape betydelig usikkerhet i kraftsektoren, samtidig som NVE‑rapporten viser kritisk mangel på planlagt ny kraft til 2026.

Det pågående arbeidet med å skaffe mer fornybar kraft til Norge har nå nådd et kritisk punkt, etter at nylig publiserte rapporter fra Norges vassdrags‑ og energidirektorat ( NVE ) viser at den planlagte tilførselen av ny kraft er langt under behovet.

I en uttalelse til Norsk Industri advarer administrerende direktør Harald Solberg om at en ny politisk konflikt rundt havvindprosjektet Utsira Nord kan skape betydelig usikkerhet i kraftsektoren. Solberg påpeker at grafen i NVE‑rapporten som viser planlagt ny kraftproduksjon de kommende årene, holder ham våken om natten: den viser et svært beskjedent løft i kapasitet, til tross for en raskt voksende kø av prosjekter som krever strøm allerede i 2026.





Statnett har nylig strupet tilknytningen av nye anlegg nord for Svartisen, og dette kan kun være en forløper til lignende begrensninger i de sørlige delene av landet om ikke raskt tiltak settes i verk. Den klare løsningen, argumenterer Solberg, er å øke satsingen på havvind - spesielt flytende systemer som kan utnytte de sterke vindforholdene i Nordsjøen. Disse teknologiene kan levere den store mengden strøm som trengs for å støtte både industri og framtidige elektrifiseringsprosjekter.

Men den politiske usikkerheten rundt rammevilkårene truer denne utviklingen.



I Stortinget pågår det nå en debatt der flere partier - Høyre, Kristelig Folkeparti, Rødt og Fremskrittspartiet - ser ut til å samle et flertall for et forslag som vil kreve ny vurdering av Utsira Nord. Solberg karakteriserer dette som uholdbart, fordi det vil forsinke investeringsbeslutninger som allerede er gjort på bakgrunn av tidligere vedtatte rammevilkår og godkjent miljøvurdering fra ESA.

Han påpeker at millioner av kroner allerede er brukt på prosjektering av norsk havvind, og at et nytt politisk omkamp kan føre til at prosjektet sendes tilbake til start. Dette vil ikke bare bremse havvindprosjekter, men også svekke Norges evne til å møte den økende etterspørselen etter kraft, redusere investeringsviljen i industrien og i verste fall sette en stopper for flytende havvind i landet.





For å realisere den nødvendige kraftutbyggingen må Norge tilby en forutsigbar politisk ramme som gjør det attraktivt for både nasjonale og internasjonale aktører å investere i havvind. Verdiskapingen langs kysten krever ikke bare teknologi og kapital, men også stabilitet i beslutningsprosesser. Hvis Stortinget velger å åpne for nye runder med vurderinger og politiske kamper, risikerer man en ond sirkel av usikkerhet, lavere investeringsvilje og tapte industriprosjekter.

Solberg understreker at grundige økonomiske vurderinger er nødvendige, men de må ikke bli et påskudd for å utsette eller avlyse allerede vedtatte prosjekter. I stedet bør beslutningene baseres på langsiktige mål om å sikre Norges energiforsyning og fremtidige konkurranseevne i den globale energimarkedet





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