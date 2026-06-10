Amnesty International advarer om forferdelige forhold for de fengslede i Russland, og at sju politiske fanger har dødd i fengsler så langt i år. Andre politiske fanger som har dødd i fengsel i Russland, er Vladimir Osipov og Vegan Khristoljub Bozjij.

Sju politiske fanger har dødd i russiske fengsler så langt i år, ifølge Amnesty, som advarer om forferdelige forhold for de fengslede. Andrej Akuzin er en av de politiske fangene som har dødd i fengsel i Russland så langt i år.

Få dager etter at han ble arrestert for en kommentar på sosiale medier, tok Akuzin sitt eget liv på fengselscellen i Komsomolsk-na-Amure. Nøyaktig hva Akuzin var anklaget for, er ikke offentliggjort. Andre politiske fanger som har dødd i fengsel i Russland, er Vladimir Osipov og Vegan Khristoljub Bozjij. Menneskerettighetsorganisasjoner advarer om at fengslede nektes kontakt med familiemedlemmer over lang tid, blir satt i isolasjon og ikke får den medisinske oppfølgningen de trenger i tide.

Flere av de sju politiske fangene som har dødd i fengsel så langt i år, har dødd av medisinske årsaker. Amnesty advarer om at tortur og annen mishandling er utbredt mot de som erklæres som ekstremister eller personer involvert i terroraktivitet. Menneskerettighetsorganisasjoner får ikke mulighet til å undersøke hvordan de behandles eller overvåke forholdene, og advokatene og familiemedlemmer er ofte eneste kilde for informasjon





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