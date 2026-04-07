Pollenallergi: Økning blant unge, men håp for alle

Antall personer med pollenallergi øker, spesielt blant yngre voksne. Eksperter forklarer årsaker, symptomer og behandlingsmuligheter. En seniorrådgiver fra Norges Astma- og Allergiforbund gir råd om hvordan man kan håndtere plagene og nyte våren og sommeren.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Selv om minst én million nordmenn allerede henter ut pollenmedisin årlig, skal man ikke se bort fra at dette tallet kan øke. I utgangspunktet kan hvem som helst, når som helst, utvikle pollenallergi. Man er ikke født pollenallergisk, klargjør seniorrådgiver Anna Bistrup fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en organisasjon som jobber for å bedre livskvaliteten for personer med astma og allergi i Norge. Det vil si at man kan utvikle en pollenallergi i voksen alder. Den eneste forutsetningen er at man har blitt eksponert for pollen gjennom noen sesonger. En del utvikler allergi i voksen alder og opplever det som overraskende, forteller Bistrup. Særlig blant de under 30 år har man den siste tiden sett en økning. Akkurat hvorfor denne økningen skjer, finnes det ikke ett konkret svar på, ifølge seniorrådgiveren. Har du bikket 60 år? Da har du flaks. Det er mindre vanlig å utvikle pollenallergi når man er over 60 år, forklarer Bistrup.\Pollenspredningen har vært godt i gang i over en måned. Or og hassel, som åpnet pollensesongen, ser nå ut til å takke for seg i flere deler av landet. Det betyr at trepollenallergikere får et pusterom. For en gangs skyld blir det mindre spredning i ukene fremover, noe som gir en pause i noen uker før bjørkepollensesongen settes i gang, sier Bistrup. Dersom du har følt på en evigvarende forkjølelse som tilfeldigvis alltid kommer på våren, kan det vise seg å være pollenallergi. Forkjølelse går over etter noen dager. Pollenallergi gjør ikke det, understreker seniorrådgiver Bistrup. Hun sier videre at større plager når det er stor spredning, kan være en indikasjon på at man har utviklet en allergi. I utgangspunktet er det ikke nødvendigvis arvelig, men man kan ha en arvelig disposisjon. Det er en kombinasjon av arv og miljø. Er man i en familie med atopisk sykdom, har man en høyere sjanse for å utvikle allergi, forklarer Bistrup. Seniorrådgiveren er imidlertid tydelig på at det er et bredt spekter av plager. Noen merker det i liten grad, mens andre opplever det som invalidiserende. For enkelte kan allergien påvirke dem i så stor grad at man får økt sykefravær, redusert ytelse og aktivt trekker seg unna sosiale lag ute når det er mye spredning, forklarer hun videre.\Når hver femte nordmann henter ut reseptbelagt pollenmedisin årlig, tyder det på at en stor andel av befolkningen er betydelig berørt. Det er ingen tvil om at er en utfordring, mener Bistrup: Det er et folkehelseproblem og en samfunnsøkonomisk utfordring når så mange sliter med dette. For det gir redusert ytelse, og påvirker både skole og jobb negativt for mange, legger hun til. Samtidig trekker hun frem at flere pollenallergikere kan påvirkes negativt psykisk. Mange opplever ikke at de får forståelse. Og det er fysisk belastende, som igjen påvirker psyken. For mange skygger plagene over vår- og sommeridyllen. Seniorrådgiveren er klar i sin tale: Håpet er ikke ute! Hvordan skal man klare å nyte våren og sommeren når man er allergisk? Hovedbudskapet er å sørge for at man får riktig behandling. Har du mye plager, er du sannsynligvis ikke riktig behandlet, ifølge Bistrup. Da er det viktig å se på annen behandling og medisiner, samt eventuelt diskutere om allergivaksinasjon er et passende alternativ. Ikke glem å ta en prat med legen når pollensesongen er over





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pollenallergi Allergi Astma- Og Allergiforbundet Behandling Sesong

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA redder piloter etter nedskytning i Iran: Eksperter roser operasjonenEt amerikansk F-15 kampfly ble skutt ned over Iran, og USA satte inn en omfattende redningsaksjon for å hente ut besetningsmedlemmene. Eksperter hyller den komplekse operasjonen, mens Iran hevder å ha skutt ned flere amerikanske fly. Hendelsen illustrerer de høye innsatsen og ressursene som er involvert i konflikten.

Read more »

Trump planlegger massiv oppussing av Det hvite hus: 377 millioner dollar i 2026Donald Trump ønsker en omfattende renovering av Det hvite hus, med en budsjettert kostnad på over 377 millioner dollar i 2026, en betydelig økning fra året før. Budsjettet for 2027 inkluderer også betydelige kutt i innenlandske programmer for å finansiere økte forsvarsutgifter.

Read more »

Flere unge velger å få barn tidlig: – Jeg har mest overskudd nåUnge mødre deler sine erfaringer om å få barn i 20-årene, og hvorfor de valgte å bli gravide tidlig. Statistikker viser en økning i gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende, men noen velger å gå mot strømmen.

Read more »

Iran nærmere atomvåpen enn antatt: Eksperter advarer om alvorlig situasjonInternasjonale eksperter advarer om at Iran kan være farligere nær atomvåpen enn tidligere antatt. Endringer i maktbalansen og usikkerhet rundt uranlagre skaper bekymring.

Read more »

Slik er hans nye livHan trodde han kom til å drukne på TV-innspilling, jobber i finans og har blitt en av Norges mest kjente eksperter. Og han avslører et nytt liv på privaten.

Read more »

Slik er hans nye livHan trodde han kom til å drukne på TV-innspilling, jobber i finans og har blitt en av Norges mest kjente eksperter. Og han avslører et nytt liv på privaten.

Read more »