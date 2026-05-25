Pope Leo I offers apology for Church's role in legitimizing slavery

Pope Leo I, the first American-born pope, has issued an apology for the Catholic Church's role in legitimizing slavery and its own involvement in the transatlantic slave trade. The pope acknowledged the immense suffering and humiliation endured by enslaved people and their descendants, emphasizing the inherent dignity and worth of every individual, beloved by God.

Pave Leo ba 2. pinsedag om unnskyldning for at Den katolske kirken ventet i flere hundre år med å fordømme slaveriet. Pope Leo tok imot Anthropics medgrunnlegger Christopher Olah under presentasjonen av sitt første encyklika, «Magnifica Humanitas: On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence ,» i Vatikanet mandag.

Paven beklager også spesifikt rollen som Vatikanet spilte i å legitimere slaveriet og kaller det for «et sår i det kristne minnet». – For dette, i kirkens navn, ber jeg oppriktig om tilgivelse, skriver Leo i et omfattende manifest der han også advarer om fremveksten av «nye former for slaveri» i tilknytning til den digitale økonomien. Tidligere paver har bedt om unnskyldning for kristnes delaktighet i slavehandelen over Atlanterhavet.

Men ingen pave har noensinne offentlig anerkjent – eller bedt om unnskyldning for – rollen som tidligere paver selv spilte i å gi europeiske ledere eksplisitt myndighet til å undertvinge og holde «vantro» som slaver. 2. pinsedag kom pave Leo med en slik unnskyldning i sitt aller første encyklika – som er et offisielt skriv fra paven til kirkens biskoper og troende. Det omfattende rundskrivet har tittelen «Magnifica Humanitas» – «Praktfull menneskehet» og ble offentliggjort mandag.

Manifestet dreier seg også om å trygge menneskeheten i en tid med økende bruk av kunstig intelligens. Pave Leo tok opp den transatlantiske slavehandelen i tilknytning til det han kaller nye former for slaveri og kolonialisme som den digitale revolusjonen driver fram. Han trakk her fram det uregulerte arbeidskraften som brukes for å fremskaffe mineraler til databrikker brukt til KI. Historiens første USA-fødte pave har både slaver og slaveeiere blant sine forfedre.

I mange tiår har svarte katolikker i USA, aktivister og akademikere bedt Vatikanet om å erkjenne sin egen rolle i handelen med mennesker under kolonitiden. – Det er umulig ikke å føle dyp sorg når man tenker over den enorme lidelsen og ydmykelsen som så mange har måttet gjennomgå – i sterk kontrast til deres umåtelige verdighet som personer, uendelig elsket av Herren, skriver Leo i manifestet





