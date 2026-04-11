Porno påvirker unges syn på sex: bekymring for voldelig innhold og manglende grensesetting

Undersøkelser viser at pornobruk blant unge er økende, og bekymringen er stor for normaliseringen av voldelig sex og manglende kunnskap om grenser. Fagfolk og ungdommer uttrykker bekymring for pornoens innflytelse.

Over halvparten av ungdommene i alderen 13-18 år har sett porno på nett, og hele 68 prosent av guttene. Denne bruken er stadig økende, ifølge Barn og medier-undersøkelser, og flere ungdommer i ungdomsskolealder ser porno jevnlig. Undersøkelser viser at mange ungdommer som ser mye porno, har sett levende bilder av røff og aggressiv sex, inkludert handlinger som kvelertak og seksuelle handlinger uten samtykke. Bekymringen er stor blant fagfolk og ungdommer.

De frykter at porno normaliserer voldelige former for sex. Ungdommer som VG har snakket med, uttrykker bekymring over hvordan porno påvirker deres syn på hva som er greit og ikke greit. Avdelingsdirektør Camilla Kayed i Bufdir bekrefter at fagfolk ser at hyppig bruk av porno skaper problemer, inkludert avhengighet og skadet tenningsmønster hos gutter, og en forvrengt oppfatning av hva jenter ser på som akseptabelt. Ung.no, drevet av Bufdir, lanserer nå en kampanje for å hjelpe unge med å sette grenser mellom porno, sex og aggressiv sex. Dette kommer som svar på en økning i spørsmål om blant annet pornoavhengighet. To 18-åringer, Annelill Iversen og Blazej Kaszuba, påpeker behovet for bedre seksualundervisning i skolen. De mener dagens undervisning er for snever og fokuserer for mye på kondomer og ubeskyttet sex, og for lite på andre aspekter av seksualitet. De understreker også at det er svært enkelt å få tilgang til porno på nettet, med kjente plattformer som Pornhub og OnlyFans. De observerer en endring i spørsmålene ungdom stiller, som viser en klar påvirkning fra det de ser i porno. Spørsmål om forskjellen mellom porno og sex, avhengighet, og normal atferd er vanligere. Synne Hammervik i ung.no/Bufdir forklarer at de ser en økning i spørsmål om overgrep og grovere sex, noe de mener er inspirert av porno. De mottar spørsmål om halsgrep og kvelertak som en del av sex, og understreker at dette kan være farlig. Annelill og Blazej uttrykker bekymring over at aggressiv sex blir ufarliggjort gjennom porno, og at unge får et forvrengt bilde av hva som er normalt. De erkjenner at mange jenter opplever seksuelle krenkelser, og at dette kan skyldes økt bevissthet rundt hva som ikke er akseptabelt. Samtidig peker de på at mange gutter er engstelige for å bli anklaget for seksuelle overgrep. Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) understreker alvoret i utviklingen, og forteller om bekymringsfulle funn fra overgrepsmottaket på Aker sykehus





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Porno påvirker unges syn på sex: Økende bekymring for voldelig innhold og grensesettingEn økende andel unge ser porno på nett, noe som skaper bekymring for normaliseringen av voldelig sex og behovet for bedre seksualundervisning. Fagfolk, ungdommer og politikere uttrykker bekymring over konsekvensene og jobber for å sette grenser.

Read more »

Bekymring for pornoens påvirkning på unges seksualitetØkende pornobruk blant unge skaper bekymring. Fagfolk ser en sammenheng mellom porno og endret syn på sex. Kampanjer settes i gang for å hjelpe unge med å sette grenser.

Read more »