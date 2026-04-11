Porno påvirker unges syn på sex: Økende bekymring for voldelig innhold og grensesetting

En økende andel unge ser porno på nett, noe som skaper bekymring for normaliseringen av voldelig sex og behovet for bedre seksualundervisning. Fagfolk, ungdommer og politikere uttrykker bekymring over konsekvensene og jobber for å sette grenser.

Over halvparten av 13–18 åringene har sett porno på nett, og 68 prosent av guttene. Bruken av porno er stadig økende, ifølge Barn og medier-undersøkelsene. Andre undersøkelser viser at flere i ungdomsskolealderen ser porno jevnlig. Ungdommer som ser mye porno, har sett levende bilder av røff og aggressiv sex, inkludert kvelertak-sex og seksuelle handlinger uten samtykke.

Dette er bekymringsfullt, og fagfolk, ungdommer og politikere er engasjert i å forstå og adressere utfordringene som følger med. \Bruken av porno bidrar til at avanserte og voldelige former for sex blir mer normalisert, mener ungdommer VG har snakket med. Avdelingsdirektør Camilla Kayed i Bufdir sier at fagfolk er bekymret for hvordan porno påvirker unges syn på hva som er greit og ikke greit. Hyppig bruk av porno skaper problemer, inkludert avhengighet og skadet tenningsmønster hos gutter, og jenter som tror at halsgrep, aggressiv og ydmykende sex er vanlig. Kayed og kollegene i ung.no lanserer en kampanje for å hjelpe unge med å sette grenser mellom porno, sex og aggressiv sex. Det er også en økning i spørsmål om grensen mellom porno og sex. Ungdommene savner mer og bedre seksualundervisning i skolen. Det er viktig med gode svar fra fagfolk og grensesetting, men dagens undervisning er ofte for overfladisk. \Det er blitt lett å søke etter og finne porno på nettet. Pornosider som Pornhub og OnlyFans er lett tilgjengelig, og noen av innholdet er svært drøyt. Synne Hammervik i ung.no/Bufdir peker på en endring i spørsmålene om sex som ungdom stiller. Spørsmål om seksualitet har endret karakter, og er tydelig påvirket av det de ser i porno. Flere spør om de er blitt avhengige av porno, og hvordan de skal onanere uten porno. Det er også en endring i språkbruk og hva de presenterer som normal adferd. Ung.no har også lagt merke til spørsmål om halsgrep eller kvelertak som en del av sexen. Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) understreker alvoret i utviklingen, og viser til bekymringene fra overgrepsmottak.\Flere unge opplever seksuelle krenkelser, og det er en økning i andelen jenter som har vært utsatt for minst en form for seksuell krenkelse. Ungdommene er bekymret for at mer aggressiv sex med halsgrep eller kvelertak blir ufarliggjort gjennom porno, og at dette kan føre til misforståelser om hva som er greit og ikke greit. Mer oppmerksomhet rundt disse temaene er viktig. Det er behov for å formidle at seksuelle handlinger som halsgrep kan være farlig og skadelig





