Portugal og DR Kongo klar for VM-åpning: Ronaldo jakter på historisk tittel

I Houston venter Portugal på første VM-kamp med Cristiano Ronaldo som leder, mens DR Kongo har et overraskende potensiale som dark horse. Spillere som Matheus Nunes og Axel Tuanzebe deler tankene sine før gruppespillet starter.

Når fotball-verdensmesterskapet starter i Qatar, har Portugal og DR Kongo begge store forventninger. Portugal s lag, med Cristiano Ronaldo i spissen, er en av de store favorittene for å vinne gull.

Ronaldo, som nå er 37 år gammel, er tidenes toppscorer for landslaget og leter etter sin første VM-tittel. Dette er sannsynligvis hans siste sjanse til å vinne VM. I et tidligere pressemøte snakket Matheus Nunes, som spiller for Manchester City, om sin ære av å spille sammen med Ronaldo. Han fortalte at for ti år siden spilte han i sjettedivisjonen, så han hadde aldri forestilt seg denne situasjonen.

For dem er det en stor ære å være med Ronaldo, og hvis de kan vinne tittelen for ham, vil det være noe veldig stort. Nunes nevnte også at besøk på stranden under oppkjøringen var en del av planen for å tilpasse seg varmen, ikke et tegn på slappheter. Han forklarte at i Manchester er det ikke like varmt, så de trengte å venne seg til klimaet.

En annen spiller, Axel Tuanzebe, tidligereManchester United-forsvarer, scoret et viktig mål i ekstraomgangene mot Jamaica i play-off sluttspillet som sendte DR Kongo til VM. Han sa at målet handlet ikke om personlig ære, men om hva det betydde for laget, landet og folket. Tuanzebe nevnte at DR Kongo kan være en dark horse, motstandere er ikke klar over deres energinivå, spillmønster og samhold. Hovedtrener Sébastien Desabre fortalte at kvalifiseringen var vanskelig, med sju seire, en uavgjort og to tap.

De havnet kun to poeng hinter Senegal i innledende fase. Kampen mot Jamaica var en liv eller død-situasjon. I gruppe K skal også Usbekistan og Colombia spille. Portugal møter Usbekistan i Houston tirsdag, mens DR Kongo møter Colombia i Zapopan onsdag.

Manchester City-stopper Rúben Dias har Kommet tilbake fra en skade og spilte i vennskapskampene mot Chile og Nigeria. Ronaldo satt over sine to første landskamper i år på grunn av en skade, men var klar for oppkjøringskampene. Benfica-forsvarer Tomás Araújo kan få sin andre konkurransekamp for Portugal. Samú Costa er en annen spiller med få landskamper.

For DR Kongo trakk Rocky Bushiri seg på grunn av en skade, og Aaron Tshibola har erstattet ham. Yoane Wissa kan gjøre sitt første mesterskapsframmøte siden september 2024 på grunn av en kneskade. Hans kollega Gaël Kakuta spilte sin siste kamp for landet i avrikamesterskapet i januar. Åpningskampen onsdag er klokken 18:00 BST.

I Storbritannia sendes den på BBC One, og den er tilgjengelig for strømming via BBC iPlayer-appen og BBC Sport-nettsiden





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