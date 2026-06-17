Portugal skuffet i VM-åpningen mot DR Kongo - Ronaldo under hard kritikk

Portugal spilte uavgjort mot DR Kongo i VM-åpningen, og Cristiano Ronaldo ble kritisert for å være anonym. Trener Roberto Martinez får også skylden for lagets svake prestasjon.

Portugal s åpningskamp i VM mot DR Kongo endte med stor skuffelse for det portugisiske laget. Til tross for flere sjanser, klarte de ikke å finne veien til nettmaskene.

DR Kongo leverte en imponerende kamp der de forsvarte seg godt og skapte egne muligheter. Presset var stort på Cristiano Ronaldo, spesielt etter at Lionel Messi scoret tre mål for Argentina natten før. Ronaldo ble beskyldt for å være anonym og perifer, noe som førte til hard kritikk fra flere eksperter. Den tidligere engelske spilleren Chris Sutton var særlig kritisk til Portugals trener Roberto Martinez.

Sutton mente at det var pinlig at Ronaldo fortsatt var på banen, gitt hans svake prestasjon. Superstjernen var ikke i nærheten av å sette sitt preg på kampen, og hadde kun 25 touch på ballen i løpet av hele kampen. Dette er det laveste antallet touch Ronaldo har hatt i en VM-kamp for Portugal. Sutton sa: Jeg forstår ikke noe av hvordan Martinez leder dette laget.

Ronaldo var perifer. Martinez må være modig nok til å være manager, for akkurat nå er han ikke manager. Det er Portugals problem. Spaltist Tom Allnutt spår at diskusjonen om Ronaldos påvirkning på laget vil tilta i styrke.

I Sverige tok man derimot Ronaldo i forsvar. Den tidligere spissen John Guidetti uttalte: Jeg forstår at det rettes kritikk mot Ronaldo. Men i dag er det et lag som ikke fungerer. Det er veldig sjelden at du ser en målsnik prestere for et lag som ikke presterer.

Du scorer ikke 25 mål for laget som havner sist i serien. Guidetti påpekte at Ronaldos bidrag ofte undervurderes når laget ikke spiller godt. Spørsmålet mange stiller seg er om Ronaldo i 2026 kan være blant de ti dårligste spillerne i banespillet i VM, og hva hans egentlige bidrag er for laget. Dette er en debatt som vil fortsette utover mesterskapet.

Kampen mot DR Kongo avslørte flere svakheter i det portugisiske laget. Mangelen på kreativitet og samhandling var tydelig, og Ronaldo slet med å finne rom. Samtidig viste DR Kongo at de ikke skal undervurderes, og de kan bli en vanskelig motstander for andre lag i turneringen. For Portugal gjenstår det å se om Martinez tør å gjøre endringer i laget for å få frem det beste i stjernene sine.

Med flere kamper i gruppespillet, er det fortsatt muligheter for å rette opp inntrykket, men tiden er knapp. Portugals neste kamp blir avgjørende for å sikre avansement





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