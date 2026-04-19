Portugisisk løper hyller Gjert Ingebrigtsen: "Verdens beste trener"

José Carlos Pinto, den portugisiske løperen, beskriver sin drastiske forbedring under Gjert Ingebrigtsens veiledning. Han har flyttet til Norge og latt seg imponere av trenerens tilnærming, personlige engasjement og evne til å gjøre finjusteringer i treningen. Pinto ser Ingebrigtsen som nøkkelen til å nå nye personlige rekorder og ambisiøse mål i kommende mesterskap.

Den portugisiske langdistanseløperen José Carlos Pinto forteller om sin overgang til Gjert Ingebrigtsen s treningsgruppe i 2025, en beslutning som har revolusjonert karrieren hans. Pinto beskriver øyeblikket han mottok tilbudet fra den anerkjente norske treneren, og hvordan han umiddelbart følte seg overbevist. "Jeg husker jeg ringte moren min, og hun sa: "Har du ikke sagt ja allerede?"".

Tilbudet var så attraktivt at han ikke trengte lang betenkningstid, selv om han valgte å dele nyheten med sin mor. Angeren over avgjørelsen er fraværende; snarere tvert imot, Pinto ser på tiden under Ingebrigtsens veiledning som en transformasjon. Fra å være en relativt ukjent utøver, har 25-åringen utviklet seg til en markant figur innen 1500 meter og 5000 meter distansene. Forrige sesong leverte han en imponerende personlig rekordforbedring på 1500 meter, der tiden hans ble senket fra 3:37.73 til 3:31.94. Denne sesongen er ambisjonene høye: å bryte den magiske grensen på 3:30.00 på 1500 meter og under 13 minutter på 5000 meter. Pinto er overbevist om at Ingebrigtsen er nøkkelen til videre suksess. Pinto, som nå befinner seg på et høydesamling i Sierra Nevada, fremhever Gjert Ingebrigtsens betydning for hans fremgang. Han gir treneren all honnør og anerkjennelse for den revolusjonerende innflytelsen han har hatt på friidretten de siste årene. "Jeg trener med den beste treneren i verden, treneren som har endret friidretten de siste årene. Jeg har ingenting å bekymre meg for. Han forteller meg bare hva jeg skal gjøre, og jeg trenger ikke å tenke over det selv. Jeg har ingen tvil om treningen," uttaler Pinto. Han forklarer at under tidligere trenere hadde han ofte behov for å stille spørsmål ved treningsøktene, men med Ingebrigtsen føler han en ubetinget tillit til treningsplanen. "Han har vært en fantastisk fyr for oss alle. Han er utrolig," sier Pinto med tydelig entusiasme. Den store fremgangen er ikke kommet uten offer. I fjor høst flyttet Pinto fra sitt hjemland Portugal til Sandnes i Norge. Han deler nå bolig med den canadiske løperen Kieran Lumb, som også er en del av Ingebrigtsens treningsgruppe, Vikings Athletics. "Jeg har egentlig endret hele livet mitt, og det har vært veldig fint. Alle rundt oss her er veldig snille folk og de prøver å hjelpe oss med alt. Jeg føler at folk liker å ha oss her, så det er bra," forteller Pinto om tilpasningen til livet i Norge. Til tross for positive opplevelser, innrømmer Pinto at overgangen til Norge også har medført utfordringer, spesielt knyttet til klimaet. Han beskriver den første tiden i Norge som et sjokk, spesielt mørket i desember med svært korte dager og lite sollys. "Det var litt av et sjokk i begynnelsen. Spesielt i desember var det litt vilt, fordi nettene var så lange og det var nesten ikke noe sol. Men nå vil jeg si det går helt fint," sier han. Den største fordelen med å bosette seg i Norge for Pinto er imidlertid den tette oppfølgingen fra Ingebrigtsen og muligheten til å trene fast med sterke lagkamerater som Narve Gilje Nordås, Per Svela og Kieran Lumb. Når Pinto blir spurt om hva som gjør Ingebrigtsen til verdens beste trener, fremhever han trenerens personlige engasjement og evne til finjustering. "Han bryr seg veldig mye om oss. For eksempel når det gjelder laktatverdier på terskeløkter, hvis jeg måler litt for høyt en dag, så tar vi det litt roligere neste økt. Han er veldig god til å gjøre små justeringer i planen," forklarer han. Overgangen til Ingebrigtsens gruppe var en uventet vending for både Pinto og hans nærmeste, og da Patricia Silva nylig også ble en del av Vikings Athletics, ble det sett på som enda et sjokk for mange i hjemlandet. Denne sesongen er EM i Birmingham i august det største målet for Pinto.





