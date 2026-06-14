Postgirobygget: Arne Hurlen og nye sanger

Arne Hurlen, vokalisten, låtskriveren og frontfiguren i Postgirobygget, en av landets mest folkekjære sommerband gjennom tre tiår, sier at de kan ha laget sin siste plate. Hurlen snakker om nye sanger, gamle minner og mulige avslutninger. Albumet "Din tur" har 23 spor, og mange av dem er skrevet vintertid, drevet av lengsel og glede, sommeren man gledet seg til.

Sommer og sol er for mange synonymt med Postgirobygget . Arne Hurlen , vokalisten, låtskriveren og frontfiguren i Postgirobygget , en av landets mest folkekjære sommerband gjennom tre tiår, sier at de kan ha laget sin siste plate.

Albumet "Din tur" er nylig utgitt, og i august skal jubileet markeres med tre konserter i Trondheim, Oslo og Bergen. Hurlen snakker om nye sanger, gamle minner og mulige avslutninger. Albumet har 23 spor, og mange av dem er skrevet vinterstid, drevet av lengsel og glede, sommeren man gledet seg til.

"Idyll" handler om en sommerforelskelse, og Hurlen hadde ikke erfart det selv, men tenkte at "hvor fint hadde det ikke vært å oppleve det". Albumet har blitt et omfattende verk med 23 spor, og Hurlen avslører at antallet sanger ikke er tilfeldig, da mange platene han vokste opp med på 90-tallet hadde 23 låter.

Albumet er en erkjennelse av at de selv har fått sin sjanse, og at det er en annen persons tur til å satse på det de brenner for





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