Prediktiv KI essensielt for industrien – generativ KI en støttefunksjon

Dette debattinnlegget forklarer skillet mellom generativ og prediktiv kunstig intelligens, og argumenterer for at prediktiv KI er avgjørende for å løse industrielle problemer, mens generativ KI fungerer best som en støttefunksjon.

Generativ kunstig intelligens er imponerende, men ikke alltid den mest effektive løsningen for industrielle utfordringer. Tenk på generativ KI som en kreativ kunstner, mens prediktiv KI fungerer som en grundig analytiker. Denne distinksjonen er sentral, og det er viktig å forstå forskjellene for å kunne anvende teknologien riktig. Prediktiv KI blir ofte oversett i den pågående debatten om kunstig intelligens.

Hva er egentlig kjernen i skillet mellom generativ og prediktiv kunstig intelligens? For å illustrere forskjellen, kan vi bruke metaforen om «kunstneren» og «analytikeren». Kunstneren, som representerer generativ KI, er full av ideer og skaper noe nytt hver gang. Analytikeren, som er prediktiv KI, baserer seg på eksisterende data og leverer nøyaktig det som etterspørres, uten egen kreativ utfoldelse. Som en konsekvens ser vi ofte at prediktiv KI finner sin naturlige plass i industrielle prosesser, der presisjon og forutsigbarhet er avgjørende. Generativ KI, derimot, kan fungere som en verdifull støttefunksjon i mer kontorbaserte omg শিকার. Prediktive metoder kjennetegnes ved at de analyserer eksisterende data for å kategorisere informasjon eller forutsi spesifikke verdier. De lærer primært fra data som allerede er merket, en prosess kjent som styrt læring. Med andre ord, denne typen KI er ekspert på å forutsi merkelapper eller klassifiseringer. Dens styrke ligger i å gi konkrete svar og understøtte beslutningstaking. Typiske anvendelser inkluderer identifisering av avvik i tidsserier, prediksjon av fremtidige utfall, eller gjenkjenning av objekter i bilder. Ved Norsk Regnesentral utvikler vi for eksempel prediktive metoder for å automatisere inspeksjonen av jernbanespor og forutsi når maskiner kan være utsatt for feil. Denne evnen til å gi klare, kvantifiserbare resultater gjør prediktiv KI uunnværlig i mange tekniske og industrielle sammenhenger. Generativ KI har en annerledes tilnærming. Den lærer først fra store mengder umerkede data, kjent som ikke-styrt læring. Etter denne innledende fasen, følger ofte en runde med finjustering basert på menneskelig tilbakemelding, en prosess kalt forsterkningslæring. Denne teknologien er designet for å produsere innhold. Den brukes når behovet er å generere tekst, bilder, video, syntetiske data eller til og med programvarekode. Verktøy basert på generativ KI for programvareutvikling er for øyeblikket svært populære. Resultatene fra prediktiv KI er typisk strukturerte og følger et konsekvent format hver gang, for eksempel en klassifisering eller en sannsynlighet. Dette er ofte akkurat det som kreves i industrielle eller automatiserte prosesser hvor konsistens er nøkkelen. Med generativ KI er situasjonen annerledes. Her er resultatene ofte ustrukturerte, formatet kan variere, og metodene er designet for interaktiv bruk, noe som betyr at mennesker må veilede denne typen KI aktivt. En av de betydelige fordelene med prediktive metoder er deres egnethet for automatiserte prosesser som ikke krever kontinuerlig menneskelig inngripen. De kan også være mer kostnadseffektive, ettersom de kan basere seg på kunstig intelligens med et mindre ressurskrevende fotavtrykk. Dette muliggjør lokal kjøring uten behov for kraftige servere fra eksterne datasentre. Videre er det enklere å evaluere effektiviteten til prediktiv KI. Vi har en klar fasit i form av merkede data, noe som gjør det mulig å beregne kostnad og nytte mer nøyaktig. Vurderingen av om generativ KI fungerer godt, er derimot ofte en mer kvalitativ og kontekstavhengig prosess. Mens generative metoder åpner for kreativitet og nye muligheter, sikrer prediktiv teknologi i større grad presisjon og etterrettelighet. Vi ser derfor fortsatt et betydelig potensial i å utnytte prediktive metoder for å levere pålitelige svar der behovet er størst. Den videre utviklingen innen KI går mot agentisk KI, hvor generative og prediktive metoder kan integreres i samme system. Dette vil åpne for muligheten til å kombinere evnen til å generere innhold og forslag med en høyere grad av analytisk presisjon. Uavhengig av disse fremskrittene, vil industrielle problemer fortsette å kreve den pålitelige ytelsen som prediktiv kunstig intelligens kan tilby. Innlegget uttrykker skribentenes personlige meninger og er ment som et bidrag til den offentlige debatten om kunstig intelligens. Kommentarer kan sendes til debatt@digi.no





