Premier League-duell: Haaland ser muligheter for City mot Arsenal

Erling Braut Haaland deler sine tanker før den avgjørende Premier League-kampen mot Arsenal. Citys stjernespiss innrømmer overraskelse over lagets tittelmuligheter, og sender samtidig støtte til en skadet Martin Ødegaard.

Søndag er det duket for en potensielt avgjørende forestilling i Premier League når Manchester City tar imot Arsenal på Etihad stadion. Oppgjøret kan ende med at London-klubben sikrer seg en etterlengtet ligatittel, eller at City tetter luken bak sin største rival denne sesongen. I forkant av kampen har Viaplay fått et eksklusivt intervju med Manchester City s norske målmaskin, Erling Braut Haaland , hvor han reflekterer over det forestående oppgjøret og lagets sesong.

Haaland anerkjenner Manchester Citys sterke prestasjoner de siste ti årene, men understreker at han ikke lar seg distrahere av historikk eller ytre forventninger. Med sine egne erfaringer fra tidligere sesonger, hvor han har vunnet Premier League to ganger, vet han hva som kreves for å nå toppen. 'Det nytter ikke. Jeg er i min fjerde sesong, og har vunnet Premier League to ganger. Jeg vet hva som må til for å vinne Premier League, så vi må holde oss rolig og fokusere', uttaler Haaland. Han beskriver lagets sesong som preget av 'mye opp og ned til tider', men fremhever lagets evne til å snu trender. 'Det snur så fort. Nå har vi finaler hver eneste gang, og nå blir det en ny finale på søndag. Vi må bare ikke tenke for mye på alle andre kamper, og heller fokusere på det som er rett foran oss.'

Det mest oppsiktsvekkende i intervjuet kommer når Haaland blir spurt om han er overrasket over lagets nåværende posisjon, hvor de har en reell mulighet til å vinne ligaen. 'Ja, jeg er egentlig det. Jeg trodde det skulle være over nå, hvis jeg skal være ærlig. Men plutselig har det blitt en mulighet. På dette nivået handler det om å ta sjanser du får', innrømmer han. Denne ærligheten vitner om en spiller som alltid søker forbedring og som ikke tar noe for gitt. Det er nettopp denne mentaliteten, kombinert med individuell briljans og et sterkt kollektiv, som har gjort Manchester City til en dominerende kraft i engelsk fotball.

I tillegg til egne tanker om kampen, deler Haaland også sine synspunkter på situasjonen til Norges landslagskaptein, Martin Ødegaard, som trolig mister storkampen grunnet skade. Haaland uttrykker sympati for Ødegaards frustrerende sesong, som har vært plaget av skader. 'Det har vært litt skader. Det har vært synd etter at vi har startet så bra med landslaget i fjor høst. Det er kjipt, siden vi vet hvor god han er. Han må bli frisk fortest mulig, det er det han prøver på. Vi trenger han i VM, så vi må få han i gang.' Han understreker viktigheten av at alle spillere holder seg skadefrie og at man ikke ønsker å se noen lide, uansett hvem det er. 'Du vil ikke at noen skal være skada, uansett hvem det er. Du unner ingen det. Når man ser Hugo Ekitiké ryker akillessenen, det er forferdelig å se. Det er synd, men det er en del av fotballen', avslutter Haaland, som viser en imponerende sportsånd og medfølelse for sine kolleger i gamet.

Kampen mellom Manchester City og Arsenal sparkes i gang søndag kl. 17:30 og vil bli fulgt tett av fotballfans over hele verden. Dette er mer enn bare tre poeng som står på spill; det er en kamp om prestisje, en potensiell ligatittel, og en demonstrasjon av styrke fra to av Europas topplag. Med spillere som Haaland i front, er det duket for en fotballfest av de sjeldne på Etihad





