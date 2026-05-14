Head Topics

Premier League-finalefeltet offentliggjort: Arsenal-spillere dominerer, Haaland og Semenyo nominerte

Sport News

Premier League-finalefeltet offentliggjort: Arsenal-spillere dominerer, Haaland og Semenyo nominerte
Premier LeagueFinalefeltetArsenal
📆5/14/2026 11:56 AM
📰NettavisenSport
60 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 79% · Publisher: 51%

Det er klart etter at Premier League offentliggjorde finalefeltet i kåringen på egne nettsider torsdag. Ikke helt overraskende er det flest Arsenal-spillere blant de åtte. London-klubbens keeper David Raya, Declan Rice og midtstopperbautaen Gabriel er alle nominert. Det er også Erling Braut Haaland og Manchester City-lagkamerat Antoine Semenyo. De tre siste er Manchester Uniteds Bruno Fernandes, Brenfords Igor Thiago og Nottingham Forest-kapteinen Morgan Gibbs-White.

Det er klart etter at Premier League offentliggjorde finalefeltet i kåringen på egne nettsider torsdag. Ikke helt overraskende er det flest Arsenal -spillere blant de åtte.

London-klubbens keeper David Raya, Declan Rice og midtstopperbautaen Gabriel er alle nominert. Det er også Erling Braut Haaland og Manchester City-lagkamerat Antoine Semenyo. De tre siste er Manchester Uniteds Bruno Fernandes, Brenfords Igor Thiago og Nottingham Forest-kapteinen Morgan Gibbs-White.

- Haaland startet sesongen med stil, og hans ni mål i Citys sju første kamper satte tonen for nok en bemerkelsesverdig sesong der han nådde 100 Premier League-mål på bare 111 kamper, 13 færre enn ligaens toppscorer gjennom tidene, Alan Shearer, heter det i begrunnelsen for nordmannens kandidatur. - Haaland hadde også en ekstraordinær periode fra slutten av august til midten av oktober, og scoret 22 ganger på strake 12 kamper i alle turneringer, skriver Premier League videre.

Den norske landslagsspissen står nå med 26 mål i ligaen denne sesongen. Det er fire flere enn nevnte Igor Thiago. Alt tyder på Haaland igjen blir toppscorer. To serierunder gjenstår.

Der skal Manchester City forsøke å fravriste Arsenal ligagullet. Nummer tre på toppscorerlisten er per nå Antoine Semenyo, som skiftet klubb fra Bournemouth til City i januar. Han har ti færre enn Haaland

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NettavisenSport /  🏆 21. in NO

Premier League Finalefeltet Arsenal David Raya Declan Rice Gabriel Erling Braut Haaland Antoine Semenyo Manchester City Manchester United Bruno Fernandes Igor Thiago Morgan Gibbs-White Toppscorer Ligagull

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premier League - Hva er det han tenker på?Premier League - Hva er det han tenker på?Tottenham skjelver etter at de bare klarte 1-1 på hjemmebane mot Leeds. Med to kamper igjen av Premier League er det to poeng ned til nedrykk.
Read more »

Tall viser Mikel Arteta allerede er en av de store Premier League-managerneTall viser Mikel Arteta allerede er en av de store Premier League-managerneDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.
Read more »

Haaland nominert til årets spiller i Premier LeagueHaaland nominert til årets spiller i Premier LeagueErling Braut Haaland er én av åtte spillere som er nominert til prisen som årets spiller i den engelske toppdivisjonen i fotball.
Read more »

Haaland nominert til årets spiller i Premier LeagueHaaland nominert til årets spiller i Premier LeagueLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag
Read more »



Render Time: 2026-05-14 14:56:27