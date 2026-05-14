Premier League-finalefeltet offentliggjort: Arsenal-spillere dominerer, Haaland og Semenyo nominerte

Det er klart etter at Premier League offentliggjorde finalefeltet i kåringen på egne nettsider torsdag. Ikke helt overraskende er det flest Arsenal-spillere blant de åtte. London-klubbens keeper David Raya, Declan Rice og midtstopperbautaen Gabriel er alle nominert. Det er også Erling Braut Haaland og Manchester City-lagkamerat Antoine Semenyo. De tre siste er Manchester Uniteds Bruno Fernandes, Brenfords Igor Thiago og Nottingham Forest-kapteinen Morgan Gibbs-White.

- Haaland startet sesongen med stil, og hans ni mål i Citys sju første kamper satte tonen for nok en bemerkelsesverdig sesong der han nådde 100 Premier League-mål på bare 111 kamper, 13 færre enn ligaens toppscorer gjennom tidene, Alan Shearer, heter det i begrunnelsen for nordmannens kandidatur. - Haaland hadde også en ekstraordinær periode fra slutten av august til midten av oktober, og scoret 22 ganger på strake 12 kamper i alle turneringer, skriver Premier League videre.

Den norske landslagsspissen står nå med 26 mål i ligaen denne sesongen. Det er fire flere enn nevnte Igor Thiago. Alt tyder på Haaland igjen blir toppscorer. To serierunder gjenstår.

Der skal Manchester City forsøke å fravriste Arsenal ligagullet. Nummer tre på toppscorerlisten er per nå Antoine Semenyo, som skiftet klubb fra Bournemouth til City i januar. Han har ti færre enn Haaland





