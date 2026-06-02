Preparations for Norway's arrival at the FIFA World Cup in North Carolina

The Norwegian national team is making final preparations for their arrival at the FIFA World Cup in North Carolina. The city of Greensboro, with a population of approximately 300,000, is preparing for the arrival of Erling Braut Haaland and Martin Ødegaard, among others. The Norwegian team will be staying in a hotel for a month, creating their own home away from home with a large private floor for activities and a training room. The hotel will also provide facilities such as golf courses, a spa, tennis courts, and restaurants.

i Nord-Carolina har forberedt seg iherdig på Norges VM-ankomst i flere måneder. Rundt omkring i byen med cirka 300 000 innbyggere sluttføres nå de siste detaljene før Erling Braut Haaland (25), Martin Ødegaard (27) og resten av de norske landslagsstjernene ankommer.

Gjerdet skal holde nysgjerrige unna. De vil ikke ha folk som sniker seg inn eller tar bilder under treningene. Derfor sperrer vi av området nå.10. juni får byen et glimt av de norske stjernene i en åpen trening, pålagt av FIFA, som et slags takk til lokalsamfunnet. De er voldsomt hjelpsomme og hyggelige her.

Greensboro er jo ikke verdens største by, så de synes det er veldig kjekt å få et VM-lag hit. Vi skal også ha én åpen trening, slik alle nasjoner må ha. Der er det plass til 3500 tilskuere, og plassene ble loddet ut lokalt. Over 20.000 søkte om billetter.

FIFA krever én lukket sikkerhetssone rundt hele anlegget. Gjerdet må være 2,5 meter høyt og hindre innsyn. Også fasilitetene rundt banen er viktige. Hotellet er en viktig del av forberedelsene.

Vi skal bo her i en måned, og det er det ingen av oss som har prøvd før. Derfor må vi skape litt vårt eget hjem. Vi har en stor etasje for oss selv som er avstengt for andre. Der rigger vi til ulike aktiviteter, et treningsrom og masse andre ting.

Hotellet hjelper oss mye, slik at det føles litt som Norges VM-hus. Norges VM-sjef Truls Dæhli har vært i Greensboro fire ganger siden Norge ble VM-klare. Vi har valgt et sted som skal få folk til å senke skuldrene. Vi bor litt ute på landet, rett og slett, men det er veldig vakkert her.

Det er et enormt golfområde, og det å våkne opp til natur og grønne omgivelser tror vi er bra. Artikkelen er oppdatert





