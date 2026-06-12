President Donald Trump truer med overtagelse av Washington DC dersom Janeese Lewis George vinner borgermestervalget

President Donald Trump truer med at den føderale regjeringen kan ta over styringen av Washington DC dersom den progressive demokraten Janeese Lewis George vinner borgermestervalget i hovedstaden. Trump truet med at den føderale regjeringen kan overta styringen av Washington DC dersom den selverklærte demokratiske sosialisten Janeese Lewis George vinner Demokratenes nominasjonsvalg for borgermester i byen, melder Bloomberg.

TRUER: USAs president Donald Trump sier den føderale regjeringen kan ta over styringen av Washington DC dersom den progressive demokraten Janeese Lewis George vinner borgermestervalget i hovedstaden.

President Donald Trump truet med at den føderale regjeringen kan overta styringen av Washington DC dersom den selverklærte demokratiske sosialisten Janeese Lewis George vinner Demokratenes nominasjonsvalg for borgermester i byen, melder Bloomberg. – Jeg ville ikke likt det, og kanskje vi tar tilbake Washington og styrer byen på føderalt grunnlag. Vi kommer ikke til å akseptere det. Vi skal ikke miste bedriftene våre, sa Trump til journalister i Det hvite hus torsdag.

President Donald Trump har allerede satt inn nasjonalgarden for å bekjempe kriminalitet i Washington. Nå kan Chicago og New York være neste. En fersk meningsmåling fra Washington Post viser at Lewis George, som er medlem av byrådet i DC, leder foran sin viktigste utfordrer, tidligere byrådsmedlem Kenyan McDuffie.

"DC Home Rule Act" fra 1973 overførte myndighet til den lokalt valgte borgermesteren og byrådet slik at de kunne håndtere kommunale saker. Dersom Trump skulle gå videre med en overtakelse, ville det kreve et vedtak i Kongressen.

Trumps forsøk på å omforme USAs hovedstad har inkludert forsøk på å få kontroll over politiet og omstrukturering av noen av Washingtons mest verdsatte institusjoner, som John F. Kennedy Center for the Performing Arts, som han ville endre navnet på til "Trump Kennedy Center". En dommer i Washington har beordret at president Donald Trumps navn fjernes fra Kennedy Center for the Performing Arts.

Nedskjæringer i den føderale arbeidsstyrken i Washington har også rammet byen og skapt frykt for en bredere økonomisk nedgang. Trump har også dessuten utplassert soldater fra Nasjonalgarden i byen, for å bekjempe "kriminalitet og uorden"





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