President Trump confirms discussions on reopening Hormuz strait and Iran’s nuclear program, as talks progress

The American president mentioned conversations with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Arab leaders, and the Iranian nuclear program.

I øyeblikket diskuteres det siste aspektet og detaljene ved en potentiel avtale om gjenåpning av Hormuzstredet mellom det amerikanske presidentet og en rekke aktører, blant dem israelsk statsminister Benjamin Netanyahu og arabiske ledere.

Den amerikanske presidentet hevder at Hormuzstredet kommer til å gjenåpnes, men det statlige iranske nyhetsbyrået Fars avviser denne påstanden og hevder at strømdekket forbli under iransk kontroll. Den amerikanske presidentet har også snakket med en rekke andre aktører. En kilde med innsikt i forhandlingene opplyser til nyhetsbyrået AP at det er oppnådd 'betydelig framgang' i samtalene, men advarer om at det kan dukke opp problemer i siste liten.

Ifølge kilden kan en avtale inneholde en offisiell slutt på krigen, etterfulgt av to måneders samtaler om Irans atomprogram. I denne sammenheng har USA og Iran gitt ulike opplysninger om atomspørsmålet. Et iranskt utenriksdepartementets talsperson, Esmaeil Baqaei, ga ulike opplysninger om atomprogrammet i et tal på iransk TV. Han sa at på dette stadiet ville han ikke diskutere detaljene i atomspørsmålet.

Den amerikanske presidenten, derimot, opplyste presidenten til CBS News at spørsmålet om Irans høyanrikede uran måtte diskuteres, og at innholdet måtte være tilfredsstillende





