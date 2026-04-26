President Trump om attentatforsøket: – En syk fyr med mye hat

President Trump kommenterte søndag kveld attentatforsøket mot ham under White House Correspondents’ Association Dinner. Den pågrepne, Cole Tomas Allen, beskrives som en person med dype hatfølelser og psykiske problemer. Secret Service roses for sin raske innsats.

Presidenten kommenterte forsøket på angrep mot seg under White House Correspondents’ Association Dinner søndag ettermiddag. Han beskrev den pågrepne, 31 år gamle Cole Tomas Allen , som en person med dype hatfølelser og psykiske problemer, basert på manifestet hans.

Trump uttrykte takknemlighet til Secret Service for deres raske og effektive innsats, og understreket at Allen aldri kom nær nok til å true presidenten eller andre gjester. Familien til Allen skal ha vært klar over hans vanskeligheter. Ifølge statsadvokat Jeanine Pirro hadde Allen intensjon om å forårsake maksimal skade. Cole Tomas Allen reiste fra Torrance, California, til Washington D.C. via Chicago med tog, og sjekket inn på Washington Hilton, hotellet der middagen fant sted.

Han ankom med en hagle, pistol og flere kniver, iført skuddsikker vest. Skudd ble avfyrt ved sikkerhetskontrollen 18 minutter etter at presidenten og førstedamen hadde satt seg til bords, noe som førte til at de ble evakuert. Allen traff en Secret Service-agent, men agenten slapp unna med mindre skader takket være skuddsikker vest. Politiet har ransaket Allen sin bolig i Los Angeles.

Justisminister Todd Blanche uttalte at presidenten og andre medlemmer av administrasjonen trolig var målet, og at Allen ikke samarbeider med etterforskningen. Allen har en imponerende akademisk bakgrunn, med en bachelorgrad i maskinteknikk fra California Institute of Technology (CalTech) og en mastergrad i informatikk fra California State University. Han har jobbet som deltidslærer ved C2 Education og har utviklet et indie-spill kalt «Bohrdom». Hendelsen er det siste i en rekke forsøk på å skade presidenten.

I juli 2024 ble Trump truffet i øret av en skytter under et valgkamparrangement, og i september samme år ble en mann med gevær pågrepet nær Trumps golfbane. Disse hendelsene understreker de alvorlige sikkerhetsutfordringene presidenten står overfor





