President Donald Trump is planning a grand celebration for his 80th birthday on June 14th, including a title fight in the Ultimate Fighting Championship (UFC). The event will be broadcast nationally from a fenced-off arena in front of the White House, coinciding with Flag Day and the nation's 250th anniversary. However, the celebration has been met with criticism and controversy, with many planned artists withdrawing due to concerns about the event being too closely tied to the president. The marking of the 250th anniversary has also become increasingly controversial, with many artists pulling out of a concert series due to fears of politicization. The event has been criticized for reversing the relationship between the president and the population, with many people expressing disapproval of the president's manipulation of the national celebration to focus on himself.

President Donald Trump legger opp til storstilt feiring av sin 80-års dag 14. juni. – Jeg tror folk flest bryr seg ytterst lite om bursdagen hans, sier USA-ekspert.

Trump planlegger å markere sin 80-årsdag med blant annet en tittelkamp i Ultimate Fighting Championship (UFC). Det blir en nasjonalt fjernsynssendt begivenhet fra et åttekantet bur for kampsport som skal reises på gressplenen foran Det hvite hus. Arrangementet faller sammen med flaggdagen og nasjonens 250-årsjubileum og forventes å trekke tusenvis av tilskuere. Markeringen av 250 års jubileet, som ble sett på som en anledning for å samle et sterkt splittet USA, er blitt stadig mer kontroversiell.

De fleste planlagte musikkartister har trukket seg fra en konsertserie av frykt for at arrangementet hadde blitt for tett knyttet til presidenten og ikke til feiringen av nasjonen. Da avlysningene strømmet inn, repliserte Trump med å si at han selv vil være hovedattraksjonen på festdagen og at han kan trekke flere publikummere enn selveste Elvis Presley. Det har ført til kritikk om at Trump i stor grad manipulerer USAs nasjonale jubileum til å dreie seg om ham.

Reaksjonene gjenspeiler fordømmelsen av fjorårets bursdagsmarkering, da han inspiserte en militærparade for å markere den amerikanske hærens 250-årsjubileum. Den dagen rullet stridsvogner gjennom sentrum av Washington, og militærfly dundret over hodet på folk under en parade som kritikere sa var mer en feiring av Trump enn en hyllest til hæren. Etter Trumps tale den dagen sang mange i folkemengden 'Happy Birthday' for ham, ikke for hæren, minner Professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet.

Mjelde sier det ikke er meningen at en amerikansk presidents bursdag skal feires offentlig. – En president er ikke en konge eller en landsfader, og befolkningen er ikke hans undersåtter eller takknemlige barn, sier han i en kommentar til NTB. – En slik feiring reverserer hele forholdet mellom presidenten og befolkningen. En president er folkets tjener.

Derfor har også tidligere presidenter feiret sine bursdager privat, forklarer Mjelde. – Men jeg tror folk flest blåser i hele 80-årsdagen hans. Det hadde de også gjort om det var Obama eller Bush som hadde bursdag, legger Mjelde til. – Ja.

Hans aldersrelaterte helseproblemer blir stadig mer synlige. Jeg tror helsen hans vil bli et større og større tema fremover, sier Mjelde. – Det er en sport som er svært populær blant Maga-tilhengere. Make America Great Again (Maga) et Trumps politiske slagord og tilnavnet på hans politiske bevegelse.

– Men det er også noe nytt og omstridt med et slikt arrangement. Man kan jo bare gjette hva Maga-folket ville sagt dersom tidligere president Barack Obama hadde invitert Harlem Globetrotters til å spille i hagen utenfor Det hvite hus





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