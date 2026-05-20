President Trump`s Dream Ballroom at White House Raises Eyebrows

The proposed ballsal in the White House, which was supposed to cost nothing to American taxpayers, has faced opposition from both parties. The Republican senators in the Senate opposed the plan, and the Democratic leader in the Senate, Chuck Schumer, was strongly against it. The project has also raised concerns about the cost and the need for taxpayer funds.

Det var en gang en plan om en enorm ballsal i Det hvite hus, som skulle koste amerikanske skattebetalere ingenting. Men det viste seg at det var noen skjær i sjøen.

Republikanerne i Senatet stakk kjepper i hjulene for presidenten og hans ballsal. Det amerikanske republikanske senatoren John Kennedy fortalte onsdag journalister at det ikke var nok støtte i Senatet for et forslag om å bruke 1 milliard dollar fra skattebetalernes midler på en planlagt ballsal i Det hvite hus. De 10 milliardene skulle gått til sikkerhetstiltak knyttet til prosjektet.

Men i dag ble det klart at selv hans partifeller, de republikanske senatorene, stakk kjepper i hjulene for presidenten og hans ballsal. Senatets parlamentariker Elizabeth MacDonough avviste bevilgningen fordi den faller utenfor justiskomiteens myndighetsområde og bryter med den såkalte Byrd-regelen, som hindrer at uvedkommende elementer «smugles inn» i budsjettpakker. Også flere republikanere har vært kritiske til prislappen. Senator John Curtis fra Utah sa til Fox News at han har «virkelig vanskelige spørsmål» når det gjelder en milliard dollar.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, var langt skarpere: – Amerikanerne vil ikke ha en ballsal. De trenger ikke en ballsal. Og de bør for pokker ikke tvinges til å betale for en, skrev han på X, ifølge BBC. Tirsdag samlet Trump pressen foran byggeplassen for å forsvare prosjektet.

Selve ballsalen til 400 millioner dollar skal i sin helhet finansieres av private donorer og Trump selv, gjentok presidenten. – Dette betales ikke av skattebetalerne. Dette er en gave til USA, sa Trump. Han la til at Kongressen kun blir bedt om å bevilge penger til sikkerhet.

– Dette er alle mine penger og donorenes penger. Dette er skattefritt, sa han, ifølge Politico





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

President Trump White House Ballsal Republican Senators Chuck Schumer Byrd-Regelen Security Private Donors Taxpayer Funds

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tobias Santelmann skal likevel ikke spille i «The White Lotus»Den norske skuespilleren Tobias Santelmann har trukket seg fra innspillingen av «The White Lotus», bekrefter Santelmanns svenske agentur Salomonsson agency.

Read more »

Tobias Santelmann drar seg fra innspillingen av «The White Lotus”Den norske skuespilleren Tobias Santelmann trekker seg fra innspillingen av den kommende sesongen av suksesserien, 'The White Lotus', bekrefter hans svenske agentur Salomonsson agency.

Read more »

Tobias Santelmann trekker seg fra 'The White Lotus', innspillingsbeskedTobias Santelmann, en norsk skuespiller, har trukket seg fra innspillingen av 'The White Lotus'. Han bekreftet dette på sin svenske agenturs bekreftelse. Santelmann var en del av årets sesong og hadde spilt en stor rolle i duoen med en rekke stjerner.

Read more »

Tobias Santelmann trekker seg fra «The White Lotus»«Harry Hole»-stjernen står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksess-serien «The White Lotus».

Read more »