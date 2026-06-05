Presidenten er den mest upopulære amerikanske lederen siden 2009

En fersk meningsmåling fra The Economist og YouGov viser at presidenten nå er den mest upopulære amerikanske lederen siden denne målingen startet i 2009. Med en netto oppslutning på historiske -25 prosentpoeng, en nedgang på 1,1 poeng bare den siste uken, er det kun 35 prosent av amerikanerne som støtter jobben han gjør. Hele 60 prosent uttrykker direkte misnøye.

En fersk meningsmåling fra The Economist og YouGov viser at presidenten nå er den mest upopulære amerikanske lederen siden denne målingen startet i 2009. Med en netto oppslutning på historiske -25 prosentpoeng, en nedgang på 1,1 poeng bare den siste uken, er det kun 35 prosent av amerikanerne som støtter jobben han gjør.

Hele 60 prosent uttrykker direkte misnøye. Det er spesielt to kriser som trekker Trump ned: en omstridt krig i Midtøsten og en galopperende inflasjon som rammer velgernes lommebøker. Målingen, som oppdateres jevnlig av The Economist og YouGov, viser at Trump har en såkalt netto oppslutning på minus 25 prosentpoeng. For å forklare det helt enkelt: Når man trekker de som misliker jobben han gjør fra de som liker den, sitter man igjen med et utrolig minusresultat på 25 prosentpoeng.

Resultatet er et merkbart fall bare den siste uken. Ekspertene i YouGov og The Economist peker spesielt på to kriser som gjør amerikanerne misfornøyde med Trump: krigen mot Iran og en økonomi som spiser opp lønna deres. Krigen i Iran får stadig mindre støtte i befolkningen. Nå i ettertid sier et klart flertall av folket at denne krigen var feil beslutning.

Krigen har ført til at Hormuzstredet er blokkert. Siden en femtedel av verdens olje fraktes gjennom stredet, har bensinprisene i USA skutt i været. Før krigen kostet en gallon bensin, tilsvarende rundt 3,8 liter, under 3 dollar – nå må amerikanerne ut med 4,48 dollar. Trumps håndtering av høye priser og inflasjon raser han ned til bunnoteringen minus 43 prosentpoeng.

Trumps ønske om å bygge en ny ballsal i Det hvite hus har skapt sterke reaksjoner blant velgerne. I sju måneder har byggingen av den 123 år gamle østfløyen med det president Trump håper vil bli en arvdefinerende ballsal pågått uten avbrudd, til tross for et føderalt søksmål. En føderal dommer i USA forlenget forbudet i midten av april forbundet mot å bygge Trumps ønskede ballsal.

Fredag skal et føderalt ankepanel nok en gang vurdere om noe av det har vært lovlig. Uavhengig av utfallet for ankedomstolen, kan saken til slutt bli avgjort av Høyesterett





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