Presidenten planlegger 60‑dagers forlengelse av våpenhvilen med Iran - kritikk fra republikanske ledere

USAs president har foreslått en midlertidig forlengelse av våpenhvilen med Iran etter samtaler med Gulfstatene. Avtalen er ennå ikke ferdigforhandlet, og den møter hård kritikk fra deler av det republikanske partiet.

Lørdag innledet USA s president en serie telefonsamtaler med ledere fra Gulfstatene for å drøfte den pågående krisen i Iran . Samtalen skulle avklare mulighetene for en ny avtalemulighet, og den samme kvelden kunngjorde presidenten at man arbeider med en ny ordning, selv om detaljene ennå ikke er fullstendig klarlagt.

Ifølge flere amerikanske nyhetskilder, blant annet Axios, er det snakk om en forlengelse av den eksisterende våpenhvilen med ytterligere seksti dager. Dette er tydelig ikke en fullstendig fredsavtale, men snarere et mellomsteg som kan legge grunnlaget for videre forhandlinger dersom partene blir enige om de foreløpige betingelsene. I løpet av de neste to månedene vil de involverte landene fortsette dialogen, mens amerikanske styrker forblir til stede i regionen for å sikre at situasjonen ikke eskalerer ytterligere.

Den amerikanske delegasjonen har uttrykt optimisme, men har også innrømmet at avtalen fortsatt er utsatt for betydelige utfordringer. På en pressekonferanse påpekte en talsmann at man befinner seg i en sterk posisjon, men at flere faktorer kan undergrave arbeidet. Det er blant annet intern kritikk fra deler av det republikanske partiet, som mener at forslaget er altfor mildt og ikke setter nok press på Tehran.

Presidenten svarte på kritikken via sin plattform på Truth Social, hvor han understreket at den potensielle avtalen vil være fundamentalt annerledes enn den som ble inngått under Obamas administrasjon. Han hevdet at den tidligere avtalen ga Iran store økonomiske fordeler og en klar vei mot et atomvåpenprogram, mens den nye planen, dersom den blir realisert, vil ha motsatt målsetting – å stanse Irans atomambisjoner og hindre økonomisk støtte til destabiliserende aktører.

I sitt innlegg på sosiale medier avviste presidenten de republikanske kritikernes påstander som "taperne" som dømmer en avtale de foreløpig ikke kjenner til. Han påpekte at han ikke har inngått noen dårlig avtale, og at han er fast bestemt på å unngå de feilene som hans forgjengere gjorde. På samme tid advarte han om at den nye planen ennå ikke er endelig forhandlet, og at den fortsatt kan falle sammen dersom forhandlingene går i en annen retning enn planlagt.

Mens noen i det republikanske partiet krever en hardere linje mot Iran, understreker presidenten at en pragmatisk tilnærming er nødvendig for å hindre en ny krig i regionen. Den kommende perioden vil dermed bli preget av intensiv diplomati, både mellom USA og Gulfstatene, samt med Iran, for å sikre at den foreslåtte 60‑dagers forlengelsen av våpenhvilen faktisk kan bli til et solidt fundament for en varig fredsløsning





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Våpenhvile Gulfstatene Republikanske Kritikk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russland møter økende utfordringer i Ukraina, uro rundt USAs rolle i Nato truer Europas sikkerhetThe Norwegian text discusses the escalating issues between Russia and Ukraine as well as the uncertainty surrounding the role of the United States in NATO among European countries. Experts warn of potential increased instability for European nations due to these developments.

Read more »

USA og Iran kan være nær avtale – Iran skal ha sendt nytt forslagIran og USA nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager og en avtale som kan åpne for videre forhandlinger, erfarer Financial Times.

Read more »

USAs president diskuterer forlengelse av våpenhvilen med ledere fra GulflandeneUSAs president harholdt telefonsamtaler med ledere fra Gulflandene om forlengelse av våpenhvilen i Iran.

Read more »

US-presidenten diskuterer Iran-situasjonen med Gulflandene-ledere, og forlenger våpenhvilen med 60 dagerPresidenten i USA har vært i telefonsamtaler med ledere fra Gulflandene for å diskutere situasjonen i Iran. Ifølge Axios skal det være snakk om en 60 dagers forlengelse av våpenhvilen. Det er altså ikke snakk om en fullverdig fredsavtale, men et mulig steg på veien. Dersom landene blir enig vil de i løpet av de 60 dagene gå inn i ytterligere forhandlinger, samtidig som amerikanske styrker i regionen blir værende.

Read more »