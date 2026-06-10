Press på arbeidernes rettigheter i VM-byer

Den svenske ombudsmann Jonas Eriksson har kritisert arrangementene for VM på grunn av press på arbeidernes rettigheter i vertsnasjonene. Han har også kritisert mangelen på sikkerhetstiltak og mangel på fagorganiserte arbeidere.

At mennesker legger til arrangementer på steder der arbeidere må ofre livet for at vi skal kunne se på fotball, det er faen ikke greit, sier den svenske ombudsmann Jonas Eriksson i den svenske fagforeningen Elektrikerna.

ÅPNINGSKAMP: Her skal VM sparkes i gang. Foto: Carl De Souza / AFP / NTB For fire år siden ble det ramaskrik på grunn av antallet arbeidere som mistet livet i forbindelse med byggingen av arenaer til Qatar-VM. I et mislykket forsøk på å utstråle empati dummet Fifa-president Gianni Infantino seg ut da han dagen før åpningen sa «i dag føler jeg meg som en migrantarbeider». Årets VM er annerledes.

Stadionene trenger ikke å bygges fra grunnen av, og det finnes ikke sjokkerende dødstall. Men arbeidernes rettigheter er satt under press i samtlige tre vertsnasjoner, ifølge den internasjonale fagforeningen ITUC. I rapporten Global Rights Index får både Mexico og Canada karakteren 3 på en skala – der 5 er verst – over arbeidernes rettigheter. Poengsummen innebærer gjentatte krenkelser.

USA er enda verre og får karakteren 4, som indikerer systematiske rettighetsbrudd. I Los Angeles har stadionansatte truet med å streike for å holde innvandringspolitiet Ice borte fra arbeidsplassen deres. Men Mexico skiller seg ut. Der utsettes fagorganiserte i større grad for vold, og i deler av byggebransjen har de beryktede narkotikakartellene fått fotfeste.

- Det er et av landene der fagforeningsledere til og med blir drept, sier generalsekretær Lennart Reinius i fagbevegelsens bistandsorganisasjon Union to Union. Et av landets mektigste karteller holder til i delstaten Jalisco og har base i Guadalajara, som er en av tre mexicanske VM-byer. - De har en sterk tilstedeværelse i hele samfunnet og er oppfinnsomme når det gjelder å tjene penger.

De presser seg inn i selskaper, og da blir situasjonen enda mer følsom, sier Eriksson og fortsetter: - Arbeiderne er veldig redde for å snakke om noe som har med arbeid eller arbeidsmiljø å gjøre. Det er et svært vanskelig land for arbeidere å oppholde seg og jobbe i. Eriksson inspiserte også byggeplasser før VM i Russland (2018) og Qatar (2022). Bare det å få adgang til arenaene er problematisk.

- Tilgangen har vært et gjennomgående tema. Hvor mange får man snakke med, hvor får man bevege seg rundt? Det har vært svært vanskelig å få løst. Mexico har ikke vært noe stort unntak.

SJEF: Gianni Infantino (t.h. ) er Fifa-president og har ansvaret for turneringen. Foto: Ulises Ruiz / AFP / NTB Til slutt fikk Erikssons delegasjon gjennomført en «liten inspeksjon» på Azteca stadion, som foran VM har fått nye losjer, nytt tak og nye seter. - Eierne gikk sammen med oss, vi fikk ikke snakke direkte med noen arbeidere, og innsynet var svært begrenset.

Det var ingen spesielt god inspeksjon, forteller Eriksson. Han beskriver særlig mangelen på sikkerhetstiltak ved arbeid i høyden som bekymringsfull, og på VM-anleggene i Mexico er det knapt noen som er fagorganiserte. Organiseringen hemmes av press fra både eiere og selskaper, ifølge det mexicanske bygningsarbeiderforbundet. I motsetning til VM i Qatar er arbeidskraften lokal, men den som hever stemmen, risikerer mye.

- Man kan si at det er innenlandsk migrasjon. De kommer fra fattigere deler av Mexico for å arbeide der. De får svært dårlige lønninger og arbeidsvilkår fordi de står i et sterkt avhengighetsforhold til disse selskapene. Hvis de sier ifra, finner selskapene bare noen andre, og da står de uten jobb dagen etter, sier Eriksson.

I oktober i fjor inngikk Den internasjonale fagforeningen for arbeidere i byggeindustrien (BWI) en avtale med Fifa om å få tilgang til inspeksjoner. Avtalen gjelder bare til 2030 og forholder seg ikke til VM i Saudi-Arabia fire år senere





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