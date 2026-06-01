Presset øker for å fjerne vetoretten i EU - Kan få store konsekvenser for Norge

Debattinnlegg om økt press i EU for å avskaffe vetoretten og hvordan det kan påvirke norsk sikkerhetspolitikk og EØS-avtalen.

Presset øker for å fjerne vetoretten i EU. Et mulighetsvindu har åpnet seg med Viktor Orban s fravær og Robert Fico s isolering, mens Bulgarias nye regering gir støtte til reformen.

Vetoretten har lenge hindret nødvendige beslutninger og forsinket EUs beslutningsprosess. Ofte har man forstått veto som en byråkratisk hindring og en nasjonal koncesjon, med tanken at man over tid ville tilpasse seg. Men det som nå har endret situasjonen, er at ikke bare nasjonale hensyn driver bruken av veto, men at land også blir truet av makter som Kina og Russland. Dette har satt EU i en mer kritisk og presset situasjon, der oppgavene står i kø på europeisk nivå.

Det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk, kontroll av tech-gigantener, klimaendringer, konkurranseevne, immigrasjon og trusselen fra ytre høyre. EU har det institusjonelle apparatet, men den globale handlingsevnen er begrenset av vetoretten. Uten den kunne en koalisjon av land, muligens ledet avyskland, Frankrike og Polen, lettere blokkere Russland-vennlige staters forsøk på å stoppe sikkerhetspolitiske tiltak. En annen mulighet er at en mindre gruppe land kan fordypere integrasjonen på spesielle områder uten å bli holdt som gissel av de som ikke kan eller vil.

Dette konseptet av et Europa med flere hastigheter har tidligere møtt motstand fra nye EU-medlemmer, da ingen ønsker å bli annenrangs medlemmer. For Norge har dette store konsekvenser. Norge har i sikkerhetsspørsmål bare Nato å lene seg på, og EØS-avtalen, som allerede er i alvorlig skvis på grunn av utviklingen i EU, har ingenting å tilby. Man forundres over at norsk partilederskap ikke viser større evne til realitetssjekk og nyorientering.

Med bortfall av vetoretten vil en viktig brikke være på plass for å gi EU global handlingsevne. Det foregår en storstilt satsing på økt forsvarsevne i ulike land, og jo mer koordinering, organisering og finansiering som kan skje på EU-hold, jo lettere blir byrden for enkeltland. Retorikken i EU er hard: man må samle seg før det er for seint, og har valget mellom å avskaffe enstemmighetsprinsippet frivillig eller å bli tvunget til det.

Alt står på spill for den orden Europa har utviklet etter 1945. De politiske realiteter har endret seg. Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger





